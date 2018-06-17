Отсутствие дождей лишит Сааремаа хорошего урожая

Иллюстративное фото Foto: Lii Sammler

Минимальное количество осадков за последние полтора месяца на Сааремаа с его тонким слоем плодородной почвы не позволяет фермерам рассчитывать на приличный урожай в этом году, даже если дожди впоследствии возобновятся, пишет rus.err.ee со ссылкой на уездную газету Saarte Hääl.