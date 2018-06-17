17.06.2018, 20:19

Отсутствие дождей лишит Сааремаа хорошего урожая

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rus.delfi.ee
EST
Отсутствие дождей лишит Сааремаа хорошего урожая
Иллюстративное фотоFoto: Lii Sammler

Минимальное количество осадков за последние полтора месяца на Сааремаа с его тонким слоем плодородной почвы не позволяет фермерам рассчитывать на приличный урожай в этом году, даже если дожди впоследствии возобновятся, пишет rus.err.ee со ссылкой на уездную газету Saarte Hääl.

Засуха угрожает как кормовым травам, так и зерновым культурам.

По словам фермера Кайдо Кирста, за последние 40 дней выпало всего три миллиметра осадков. Почва сама по себе сохраняет достаточно влаги, но плодородный слой на Сааремаа по большей части тонкий. "Хорошего урожая не будет, дожди запоздали. На Сааремаа очень большая засуха",- сказал Кирст.

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