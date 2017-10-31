Отсидевший срок за пособничество терроризму Роман Манько подал жалобу в ЕСПЧ

Осужденный в Эстонии за пособничество терроризму житель Таллинна Роман Манько, который в апреле вышел на свободу, решил судиться с государством в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

По словам Манько, его адвокат Олави-Юри Луйк в сентябре подал жалобу в ЕСПЧ, ссылаясь на неоднократные нарушения прав человека в уголовном процессе, пишет rus.err.ee со ссылкой на Õhtuleht.

"Я не хочу жить до конца своих дней со знанием того, что я террорист. Напротив, я хочу доказать, что не совершал такое преступление", — сказал Манько.

В Полиции безопасности (КаПо) к жалобе Романа Манько и его адвоката отнеслись скептически. По словам пресс-секретаря КаПо Харриса Пуусеппа, даже если ЕСПЧ примет жалобу в производство, то каким бы не было его последующее решение, оно все равно не отменит приговор Госсуда, который признал Манько виновным в поддержке терроризма.