Отрывок из криминального романа Калле Кландорфа: Пярнуские разборки 90-х. Как молодые парни от бокса переходили к уголовщине

С доктором Анне Лаар я познакомился лет пятнадцать назад. Тогда она еще жила в Таллинне и работала в отделении травматологии Центральной больницы. Как-то ночью, когда Анне находилась на дежурстве в травмпункте, скорая доставила туда юношу со следами побоев — травма головы и лица, перелом пястной кости. Парня от души поколотили и потом оставили валяться в каком-то парке. Это, разумеется, был я после драки в одном из русских ресторанов столичного района Копли. Знакомство с Анне в любом случае оказалось полезным, ибо со мной часто случались всякие странные истории, после которых меня то и дело приходилось латать. Иногда я приходил лечиться и к ней домой. Анне одна растила маленького сынишку, которому, когда мы познакомились, исполнилось три года. Позже она уехала из Таллинна, потому что получила в Пярну в наследство небольшой домик и поступила на работу в пярнускую больницу. Анне я не видел лет десять, но вдруг несколько дней назад зазвонил мобильник, и совсем неожиданно для меня на другом конце оказалась Анне Лаар.

– Ох, слава богу, что нашла тебя. У меня большое горе. Можешь помочь? […] я в Пярну, ты сюда можешь приехать? Прямо сейчас?

– Что, в Пярну мужики перевелись, если надо подмогу из Таллинна вызывать? — пытаюсь отшутиться, но сразу соображаю, что сказал что-то не то, поскольку в телефоне слышны всхлипы. […]

Сажусь на площади Свободы в свою машину, закуриваю мальборо и начинаю неторопливо ехать в сторону Пярну. При моей профессии важно соблюдать все нормы общественной жизни.

Несмотря на то, что машина у меня крутая, я никогда не превышаю дозволенной скорости. Можете не верить, но меня ни разу не задерживала дорожная полиция. Так что в базе данных полиции меня просто нет.

К кафе театра я подъехал без четверти пять. По привычке окинул взглядом зал, подошел к барной стойке, заказал кофе. Затем приземлился в заднем углу зала и с интересом стал ждать встречи с Анне.

Ровно в пять в зале появляется красивая, светловолосая, высокая, стройная женщина средних лет. Анне как Анне всегда. Непременно со вкусом и модно одетая. На лице такая неуловимая, можно даже сказать высокомерная улыбка. Но я замечаю там и какую-то непонятную мне еще тень. Анне явно озабочена чем-то. Ее взгляд теплеет, когда она замечает меня. Льдинка в один миг вновь превращается в очаровательную женщину.

Встаю и подзываю Анне к своему столику. От нее исходит аромат каких-то изысканных духов. Очевидно, это одна из версий шанели. По-моему, именно такой запах лучше всего подходит блондинкам.

– Кофе, чай, капельку коньяка — ты, кажется, предпочитала мартель?

– Господи, и чего ты только не помнишь! — ласковый огонек, вперемешку с тревогой, не угасает в глазах Анне. — Да, будь добр, коньяк и черный кофе, без сахара.

Подхожу к барной стойке и заказываю два мартеля и два кофе, один черный и другой со сливками и сахаром. Сам я пью кофе самым вредным для здоровья образом, со сливками и огромной порцией сахара. Взял бы для себя еще кремовое пирожное, но таких больше не подают, а если бы и подавали, то в данный момент это был бы неуместный выбор. Скромность ценится всегда. Спиной ощущаю взгляд Анне. Осознаю, что она оценивает меня. Способен ли я помочь в беде. С самоуверенностью у меня-то проблем нет. Что за беда может случиться в маленьком курортном городе, с которой я не справился бы?

Снова сажусь напротив Анне. Ставлю кофе и коньяк на стол.

– Ты не боишься пить коньяк? Ты же за рулем.

– Так я же напиваться и не собираюсь. Крошечная рюмка ничего не значит. Недавно был в Англии, там разрешено 0,8 промилле. Даже Сийм Каллас говорит, что в этом отношении мы не можем смотреть на все страны одинаково. Эстонцы, конечно, самые заядлые поддавальщики, поэтому у нас должна быть нулевая толерантность. В конце концов я могу ведь и оставить машину тут, а сам снять номер в отеле. Ты что, действительно собираешься меня напоить? Для этого и позвала в Пярну?

В глазах Анне появляются слезы. Что-то здесь не так.

– Ну, рассказывай, что за горе у тебя? — пытаюсь смотреть на Анне таким заботливым взглядом, на какой только способен.

– Ты моего сына Артура помнишь?

– Разумеется, помню. Ему, наверно, уже лет семнадцать. Как его дела?

Анне начинает рыдать. Быстро подаю ей салфетку, чтобы могла вытереть слезы.

– Что такое? — теряюсь от неожиданной реакции в публичном месте обычно такой сильной женщины. — С Артуром что-то случилось?

– Артуру уже восемнадцать, он должен был в этом году окончить гимназию, но не явился на выпускные экзамены. Исчез куда-то с друзьями и с какими-то девками. Иногда заходит домой, когда меня там нет. Переодевается и снова исчезает. Я слышала, что он проводит время в ночных клубах, дерется там. У него постоянно неприятности с полицией, но что хуже всего — он пристрастился к наркотикам.