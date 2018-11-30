Отрывок из криминального романа Калле Кландорфа: "Прибалтика должна остаться в составе СССР". Особое задание — предотвратить госпереворот

Программа занятий напряженная. Перед отправкой в штатную часть проводятся подводные испытания. Каждый из нас должен выполнить и вольное упражнение — плод своей фантазии. Начальником нашей учебной группы был капитан-лейтенант Караваев, с которым я встретился в Таллинне в военкомате. Мужик суровый, но справедливый. Кто старался и все время развивался, мог рассчитывать на его поддержку. Когда проходили экзамены, у меня лучше всего получилось именно это вольное упражнение, за которое получил максимальные баллы.

Парни готовились к этому всерьез, большинство старались перещеголять других продолжительностью пребывания под водой с задержкой дыхания. Некоторые теряли при этом сознание и нуждались в довольно серьезной медицинской помощи.

Когда я приготовился выполнить свое упражнение, Караваев спросил, может ли кто-нибудь показать что-либо более интересное, чем утопление. Я молча поднял руку. Догадался, что Караваев ожидал чего-то именно от меня.

– Ну, Прибалтика, что мы такого можем, чего другие не могут, какие вспомогательные средства нужны тебе, кроме скорой помощи?

В глазах Караваева я заметил улыбку.

– Товарищ капитан-лейтенант, мне нужна бутылка пива.

– Что? Шутить изволите? Пиво будете пить во время отпуска; конечно, если получите его. Или на гражданке!

– Я не шучу, товарищ капитан-лейтенант, пиво я выпью под водой!

– Крайне дурацкая шутка с вашей стороны, но если не выпьете бутылку до дна, то отправитесь на гауптвахту чистить картошку за распитие спиртного во время занятий. Ясно?

– Так точно, ясно.

Капитан-лейтенант звонит в офицерский буфет и заказывает бутылку жигулевского.

Прыгаю с бутылкой в воду, ныряю, открываю бутылку зубами и выпиваю всю ее под водой. Всплываю и высовываю голову из воды.

– Ну и идиот, я-то думал, что в Прибалтике интеллигентные люди, а выходит, настоящие психи — экзамен сдан, оценка пять!

Остальные аплодируют, и я, как настоящий артист цирка, кланяюсь на все четыре стороны света.

Но мы упражнялись не только под водой. Иногда нас забрасывали в горы, где приходилось заниматься альпинизмом. С гор мы должны были спуститься к морю, взорвать железную дорогу и затем опять исчезнуть в морской пучине. На море примерно в десяти километрах от берега стояла подводная лодка, которая подбирала нас. Зачем все это нужно было — не нашего ума дело. Так прошел первый год. До того рокового пробуждения, когда до дембеля оставалось примерно полтора года.

Чувствую, как кто-то тормошит меня. Дневальный, в чем дело? На дворе темно, хочется еще поспать.

– Проснись, Прибалтика, — продолжает дневальный дергать меня за руку.

– Пошел к черту! — отвечаю ему на чистом эстонском, которого этот тунгус не понимает.

– Не дури, вставай, тебе к начальству! — не обращает дневальный внимания на мой совет.

Опускаю ноги на пол и удивляюсь, что все остальные спят, а мне надо вставать. Что стряслось, неужели опять депортация или поведут на расстрел, как в 41-м повели эстонских офицеров в Вярскаском полевом лагере? Надеваю гимнастерку и смотрю на часы — час ночи!

Стучусь в дверь начальника и вхожу. Хочу доложить, что прибыл по вашему приказанию, но начальник делает знак рукой помолчать.

– Лийнат, — начинает он торжественным голосом, — вас переводят в распоряжение Прибалтийского военного округа.

– Не хочу, — решительно возражаю спросонья. — Я уже привык здесь, да и скоро осень, а у нас там очень скверная погода.

– Садитесь, — словно не замечая моей строптивости, начальник как-то великодушен. — Первым делом поедете в Ригу, в штаб военного округа. Там разыщите майора контрразведки Сергея Самосвалова. От него получите все дальнейшие указания. Вам придется выполнять там особое задание. Ничего толком я об этом не знаю, но это опасно. На вашей родине зреют перемены. У нас есть данные, что в Прибалтике собираются устроить государственный переворот. Эстония, Латвия и Литва начали создавать свои воинские формирования. Этому надо положить конец. Прибалтика должна остаться в составе СССР. Сейчас там нужны люди с вашими умениями. Ясна задача?

– Так точно, товарищ капитан второго ранга, когда мне приступить к выполнению задания?

До меня наконец доходит, что это не дурной сон, все на самом деле гораздо серьезней, чем можно было подумать.