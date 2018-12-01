01.12.2018, 14:17

Отрывок из криминального романа Калле Кландорфа: Как упоительны вечера в Риге и как коварны жены подполковников десантных войск

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rus.delfi.ee
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Kalle Klandorf
Kalle KlandorfFoto: Toomas Volmer

Delfi публикует отрывки из новой книги Калле Кландорфа "Наемник нашего времени", которая выйдет 7 декабря. Кландорф более двух десятилетий был сотрудником органов милиции и полиции. В основу криминального романа легли реальные события уголовной хроники конца 1980-х — начала 1990-х годов.

Калле Кландорф (род. 1956) был сотрудником органов милиции и полиции в самый сложный период новейшей истории Эстонии, занимаясь угрозыском, обеспечением безопасности VIP-персон, а некоторое время даже руководил частным детективным бюро. В основу предлагаемых читателю двух криминальных романов легли реальные события уголовной хроники конца 1980-х — начала 1990-х годов, документальное изложение которых немыслимо ввиду явного расхождения во мнениях причастных к ним лиц и сил.

Главный герой (или антигерой, как кому нравится) — неуловимый местный прототип Джеймса Бонда, а противостоит ему не менее искушенный в играх в кошки-мышки вице-префект таллиннской уголовной полиции Мяндмаа, внутренний мир которого раскрывается через остроумные микровкрапления в описание его поведения. Зацепок для сравнения своих настроений и переживаний тех лет с тем, что происходило тогда в Эстонии, здесь более чем достаточно, позволяя еще раз, уже с временной дистанции, оценить феномен ”лихих девяностых” и, может, даже подкорректировать свои представления о нем.

Мираж, Рига

После случившегося с маленькой девочкой быстро покидаю пляж. Не хочу излишнего внимания к своей персоне, к тому же время уже пятый час. Да и загар, наверно, уже не пристает. Сажусь на скамейку на перроне и рассматриваю людей. Когда наступает пора заходить в вагон, нахожу себе место у прохода. Сиденья в электричке размещены так тесно, что люди повыше ростом друг против друга сесть и не могут: ноги не помещаются. Протягиваю свои ходули в проход, пусть перешагивают. Возвращаемся в Ригу. За окном ничего интересного, поэтому мой взгляд задерживается на пассажирах.

Внимание привлекает женщина примерно двадцати пяти лет с маленьким сыном. Малыш снует между скамейками со своим игрушечным автомобилем. Добравшись до меня, смотрит на меня и начинает разговаривать со мной по-русски. Похоже, мальчуган собирается вступить со мной в продолжительную беседу. Усаживаю его на колене и спрашиваю, как его зовут. Познакомившись таким образом, вижу, что мать мальчика тоже смотрит на меня, но подает ребенку знак, чтобы возвращался. Беру малыша на руки и сажусь рядом с матерью.

– Не надо волноваться. Я его не обижу. У вас очень активный и симпатичный мальчик, — пытаюсь вновь вжиться в усвоенную днем роль друга всех детей. Женщина улыбается мне. Только теперь решаюсь взглянуть на нее и поражаюсь, до чего прелестна мать ребенка.

– Меня зовут Пеэтер, а вас? — второй раз за день у меня получается весьма складно назвать свое новое имя.

– Я Мария. А вы, Пеэтер, наверно, эстонец? Вы здесь по работе?

– Нет, я тут в отпуске и подумал, что загляну-ка в Юрмалу. У вас здесь очень красивый пляж. У нас в Таллинне пляжи в Пирита и Клоога, но там нет такого чистого песка, — пытаюсь подобрать тему для продолжения разговора.

– Таллинн очень красивый город, я была там пару лет назад, на экскурсии от предприятия. Я работаю на кондитерской фабрике ”Лайма”, мастером. А вы чем занимаетесь?

– Я вообще-то как бы спортсмен. Конечно, у меня есть и место работы, а еще я учусь в пединституте.

Мне не по себе, что приходится врать, но сказать правду тоже не могу.

Незаметно подъезжаем к Риге. На перроне подаю Марии на прощание руку. Ее рука чуть дольше задерживается в моей ладони. Соображаю, что теперь надо не быть лопухом.

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– Что вы делаете вечером? Я пригласил бы вас куда-нибудь в ресторан, но вы наверняка не сможете прийти, — выпаливаю и пристально смотрю на нее.

– У меня сегодня день рождения, — заливается Мария звонким смехом.

– Извините, у меня нет цветов, но в любом случае поздравляю! — в этой женщине скрыто что-то такое, что приводит меня в замешательство.

– Знаете, я приглашаю вас на варьете отеля ”Латвия”, у меня там зарезервирован столик на двоих. Моя подруга со школьных времен танцует в труппе варьете и зарезервировала для меня столик. Я должна была пойти с мужем, но он у меня военный, и его неожиданно послали куда-то подальше в командировку. Ребенка я отведу к матери, так что вечер у меня свободный. Придете?

Это предложение звучит даже слишком заманчиво, чтобы быть правдой.

– Да, но когда и где мы встретимся? — спрашиваю, все еще не понимая, не шутка ли это.

– В девять вечера в фойе отеля, подходит?

Провожаю Марию до трамвайной остановки. Машу рукой на прощание ее сынишке. Когда трамвай начинает двигаться, лезу в карман, нахожу там зажигалку и пачку сигарет ”Рига”, закуриваю и не спеша иду к своему отелю. Мария очень симпатичная женщина, так что почему бы не окунуться немного вместе с нею в ночную жизнь Риги. К тому же я давно не бывал в шикарном ресторане. Вспоминаются также слова майора Самосвалова, что надо бы и с девушками встречаться. По дороге покупаю огромный букет роз для Марии.

На часах без пяти девять. Так как погода прекрасная, то стою у дверей отеля и курю. Из моего наблюдательного пункта видно и фойе отеля. Марии еще нет. Вскоре к отелю подъезжает такси. Из машины выходит ослепительно прекрасная дама с прической и макияжем.

– Привет, не узнаете меня, что ли? — расплывается в улыбке Мария.
Смотрю на нее зачарованным взглядом. Бормочу что-то про ее чудесный вид и протягиваю розы. Мария берет розы и направляется к фойе. Господи, какой же я болван! Уже первая женщина сводит меня с ума. Спокойно, посмотрим, что будет дальше.

В варьете нас провожают к столику на двоих. Стоит он в хорошем месте. В темном уголке, однако сцена видна великолепно. На столе расставлены салаты и холодные закуски.

– Ну, джентльмен, что заказывать будем? — Мария снова берет бразды в свои руки.

– Я пью чистую водку, а вы? — понятия не имею, что можно было бы заказать при встрече с такой женщиной.

– Я бы выпила красного вина, как можно более сухого. Заказывайте же, что вы пялитесь на меня! — смеется Мария.

После нескольких рюмок напряжение начинает спадать. Беседуем на разные темы. О детях и муже Марии. Слушаю и удивляюсь, почему она именно меня выбрала для празднования своего дня рождения. Мужчины за соседними столами разглядывают ее, и во мне пробуждается чувство ревности, хотя это и смешно. Мария ведь не моя женщина, а просто знакомая, с которой я встретился только сегодня.

К счастью, в зале гаснут огни, начинается программа. Мария следит за происходящим на сцене, а я наблюдаю за ней. Мария указывает на свою одноклассницу, которая тоже великолепна, но ее ярко размалеванная в стиле шоугерлз внешность все-таки уступает Марии. В перерыве снова заказываю Марии вина и себе водки.

Программа завершается в половине двенадцатого, после чего на столиках зажигаются маленькие огоньки, оркестр начинает играть, и мы с Марией идем танцевать. Оркестр здесь действительно отличный, а Мария танцует превосходно. Спрашиваю, где она так научилась, и узнаю, что она была чемпионкой Латвии по бальным танцам, да только рождение ребенка и замужество положили конец ее карьере. Осмеливаюсь притянуть Марию во время танца ближе к себе. Вскоре волосы Марии касаются моего лица. Они пахнут восхитительно. Интересно, какими духами она пользуется? Это точно не какая-то туалетная вода от ”Дзинтарс”. Танцуем и пьем попеременно, и нам очень весело. Незаметно перешли на ты. Заключительной мелодией оркестра в ту ночь оказывается ”Отель Калифорния””. Танцуем самозабвенно в объятиях друг друга.

Время словно замерло. Мелодия заканчивается, но нам не хочется покидать танцплощадку. Однако даже все самое прекрасное когда-то кончается. Выходим. Августовская ночь на редкость теплая. Решаю проводить Марию до дома пешком. Живет она где-то на окраине. Общественный транспорт больше не ходит. Только такси проносятся мимо. И вдруг откуда-то со страшным грохотанием выкатывается трамвай.

– А не прокатиться ли нам на трамвае, посмотрим, куда он едет, — поднимаю руку, и, к нашему удивлению, трамвай останавливается. Водитель — молодой парень, похоже, только-только получил права.

– Может, подвезете нас до дому? Мария, где мы живем?

Мария называет улицу. Водитель трамвая сообщает, что вообще-то он должен на следующем повороте свернуть в парк, однако за десятку согласен переставить рельсы и подвезти нас. Вынимаю из кармана десять рублей и спрашиваю, можно ли за этот билет также курить в вагоне и нет ли у него случайно водки. Водки у трамвайщика нет, но он знает место, где можно достать бутылку вина. Даю ему еще одну десятку. Примерно через двести метров водитель останавливает трамвай и говорит, что сейчас же вернется. Через минуту он торжественно возвращается с бутылкой вина. Обнимаю Марию, распиваем вино, и нам чертовски весело.

На рассвете город Рига окутан призрачной пеленой тумана. Дома и кроны деревьев видны лишь наполовину. Проезжая мимо церковной башни, замечаю, что часы на ней показывают лишь четвертый час. Вдруг трамвай тормозит, и водитель сообщает по громкой связи, что это наша конечная остановка. Забираем свою недопитую бутылку, и вот трамвай уже громыхает дальше. Шагаем по пустынной улице. Дома в этом районе пониже. В основном это деревянные двухэтажные здания, но попадаются и трехэтажные кирпичные.

Неожиданно Мария распахивает дверь одной прихожей и затаскивает меня туда. С перепугу роняю бутылку на пороге, она разлетается со страшным дребезгом. Мария смеется. В прихожей темно. Мария обнимает меня за шею, ее губы касаются моих. Все ясно. Сегодня я этот дом не покину. Целую Марию, и так в обнимку поднимаемся на второй этаж, где в прямом смысле вваливаемся в следующую дверь. Это уже квартира. Замечаю лишь, что в прихожей высокие потолки. А мы уже в спальной. Быстро-быстро скинуть одежды. Моя рука покоится на груди Марии. Мы словно слились воедино. За этим следуют бурные четверть часа в постели, снова и снова. Наконец зажигаю сигарету. Мария приносит из бара бокалы с вином. Абсолютно безупречная фигура. Большие груди, гибкая талия, короткая мальчишеская стрижка. Пьем вино.

– Сейчас уже половина седьмого. Милый, тебе придется уйти. К девяти придут моя мать, ребенок и свекровь поздравить меня с днем рождения. Я должна быть в форме, — Мария вновь предстает в присущем ей слега загадочном и отсутствующем облике.

– А ты не открывай им дверь, — пытаюсь самоутвердиться на крыльях ночного куража.

– Знаешь, что будет, если тебя найдут здесь? Сюда заявится целая бригада десантников, и с эстонского красавчика просто сдерут кожу. Дело в том, что мой муж подполковник десантных войск. Ты этого хочешь? А я не хочу!

Обнимаю Марию. Заваливаю ее под себя и беру почти силой. Не совсем, правда — просто она играет со мной. Через какое-то время она отталкивает меня.

– Так, парень, получил, что хотел, а теперь уматывай. Дать тебе три копейки на трамвай или зайцем поедешь? — издевается с наслаждением.
Молча одеваюсь. Лучи солнца уже пробиваются сквозь занавески в комнату. Долго смотрю через плечо на покоящееся в постели загадочное существо.

– Дашь мне свой телефон, я бы позвонил как-нибудь? — все еще предпринимаю беспомощные усилия контролировать ситуацию.

Мария скороговоркой называет мне номер телефона. Нахожу в ящике стола шариковую ручку и записываю на тыльной стороне ладони.

Еще раз окидываю взглядом лежащую в постели нимфу и осознаю, как мало у меня опыта с женщинами. Отчетливо понимаю, что использовали меня, а не наоборот. Ладно, я ведь тоже доволен. Провел приятные ночь и вечер, чего еще желать в чужом городе?

Вечером того же дня звоню Марии, но оказывается, что такого номера в Риге нет. Чувствую некоторое разочарование, ну да ладно. Жизнь идет дальше, а мне предстоит провести в Риге еще несколько дней.

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