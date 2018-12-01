Отрывок из криминального романа Калле Кландорфа: Как упоительны вечера в Риге и как коварны жены подполковников десантных войск

После случившегося с маленькой девочкой быстро покидаю пляж. Не хочу излишнего внимания к своей персоне, к тому же время уже пятый час. Да и загар, наверно, уже не пристает. Сажусь на скамейку на перроне и рассматриваю людей. Когда наступает пора заходить в вагон, нахожу себе место у прохода. Сиденья в электричке размещены так тесно, что люди повыше ростом друг против друга сесть и не могут: ноги не помещаются. Протягиваю свои ходули в проход, пусть перешагивают. Возвращаемся в Ригу. За окном ничего интересного, поэтому мой взгляд задерживается на пассажирах.

Внимание привлекает женщина примерно двадцати пяти лет с маленьким сыном. Малыш снует между скамейками со своим игрушечным автомобилем. Добравшись до меня, смотрит на меня и начинает разговаривать со мной по-русски. Похоже, мальчуган собирается вступить со мной в продолжительную беседу. Усаживаю его на колене и спрашиваю, как его зовут. Познакомившись таким образом, вижу, что мать мальчика тоже смотрит на меня, но подает ребенку знак, чтобы возвращался. Беру малыша на руки и сажусь рядом с матерью.

– Не надо волноваться. Я его не обижу. У вас очень активный и симпатичный мальчик, — пытаюсь вновь вжиться в усвоенную днем роль друга всех детей. Женщина улыбается мне. Только теперь решаюсь взглянуть на нее и поражаюсь, до чего прелестна мать ребенка.

– Меня зовут Пеэтер, а вас? — второй раз за день у меня получается весьма складно назвать свое новое имя.

– Я Мария. А вы, Пеэтер, наверно, эстонец? Вы здесь по работе?

– Нет, я тут в отпуске и подумал, что загляну-ка в Юрмалу. У вас здесь очень красивый пляж. У нас в Таллинне пляжи в Пирита и Клоога, но там нет такого чистого песка, — пытаюсь подобрать тему для продолжения разговора.

– Таллинн очень красивый город, я была там пару лет назад, на экскурсии от предприятия. Я работаю на кондитерской фабрике ”Лайма”, мастером. А вы чем занимаетесь?

– Я вообще-то как бы спортсмен. Конечно, у меня есть и место работы, а еще я учусь в пединституте.

Мне не по себе, что приходится врать, но сказать правду тоже не могу.

Незаметно подъезжаем к Риге. На перроне подаю Марии на прощание руку. Ее рука чуть дольше задерживается в моей ладони. Соображаю, что теперь надо не быть лопухом.

– Что вы делаете вечером? Я пригласил бы вас куда-нибудь в ресторан, но вы наверняка не сможете прийти, — выпаливаю и пристально смотрю на нее.

– У меня сегодня день рождения, — заливается Мария звонким смехом.

– Извините, у меня нет цветов, но в любом случае поздравляю! — в этой женщине скрыто что-то такое, что приводит меня в замешательство.

– Знаете, я приглашаю вас на варьете отеля ”Латвия”, у меня там зарезервирован столик на двоих. Моя подруга со школьных времен танцует в труппе варьете и зарезервировала для меня столик. Я должна была пойти с мужем, но он у меня военный, и его неожиданно послали куда-то подальше в командировку. Ребенка я отведу к матери, так что вечер у меня свободный. Придете?

Это предложение звучит даже слишком заманчиво, чтобы быть правдой.

– Да, но когда и где мы встретимся? — спрашиваю, все еще не понимая, не шутка ли это.

– В девять вечера в фойе отеля, подходит?

Провожаю Марию до трамвайной остановки. Машу рукой на прощание ее сынишке. Когда трамвай начинает двигаться, лезу в карман, нахожу там зажигалку и пачку сигарет ”Рига”, закуриваю и не спеша иду к своему отелю. Мария очень симпатичная женщина, так что почему бы не окунуться немного вместе с нею в ночную жизнь Риги. К тому же я давно не бывал в шикарном ресторане. Вспоминаются также слова майора Самосвалова, что надо бы и с девушками встречаться. По дороге покупаю огромный букет роз для Марии.

На часах без пяти девять. Так как погода прекрасная, то стою у дверей отеля и курю. Из моего наблюдательного пункта видно и фойе отеля. Марии еще нет. Вскоре к отелю подъезжает такси. Из машины выходит ослепительно прекрасная дама с прической и макияжем.

– Привет, не узнаете меня, что ли? — расплывается в улыбке Мария.

Смотрю на нее зачарованным взглядом. Бормочу что-то про ее чудесный вид и протягиваю розы. Мария берет розы и направляется к фойе. Господи, какой же я болван! Уже первая женщина сводит меня с ума. Спокойно, посмотрим, что будет дальше.

В варьете нас провожают к столику на двоих. Стоит он в хорошем месте. В темном уголке, однако сцена видна великолепно. На столе расставлены салаты и холодные закуски.

– Ну, джентльмен, что заказывать будем? — Мария снова берет бразды в свои руки.