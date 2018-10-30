30.10.2018, 20:40

Отремонтированная столичная улица Юурдевео в среду будет открыта для движения

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rus.delfi.ee
EST
Отремонтированная столичная улица Юурдевео в среду будет открыта для движения
Kesklinna valitsus

31 октября в Таллинне будет открыта для движения улица Юурдевео, отремонтированная на отрезке между Пярнуским шоссе и улицей Тюри.

”Это хорошая новость как для местных жителей и предпринимателей, так и для всех горожан, так как в результате ремонта жизнь пешеходов, велосипедистов и других участников движения станет более удобной и безопасной. В ходе ремонта были созданы новые парковочные места, решен вопрос отвода дождевых вод и благоустроены зеленые зоны”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Он добавил, что в связи с завершением работ по озеленению парковка в этом районе будет частично ограничена до конца следующей недели.

В ходе работ по реконструкции улицы Юурдевео была создана заасфальтированная проезжая часть с односторонним движением и велосипедными дорожками. По обеим сторонам улицы были построены пешеходные дорожки. Кроме этого, были созданы новые парковочные места. На пешеходных переходах было установлено специальное освещение и специальные плиты для слабовидящих, а на улицах — LED-освещение. Ремонтные работы по заказу Таллиннского коммунального департамента осуществила фирма YIT Infra Eesti AS.

В этом районе продолжаются работы на улице Тюри на отрезке между улицами Юурдевео и Саку.

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