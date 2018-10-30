30.10.2018, 20:40

Отремонтированная столичная улица Юурдевео в среду будет открыта для движения

 (3)
rus.delfi.ee
EST 1
Отремонтированная столичная улица Юурдевео в среду будет открыта для движения
Kesklinna valitsus

31 октября в Таллинне будет открыта для движения улица Юурдевео, отремонтированная на отрезке между Пярнуским шоссе и улицей Тюри.

”Это хорошая новость как для местных жителей и предпринимателей, так и для всех горожан, так как в результате ремонта жизнь пешеходов, велосипедистов и других участников движения станет более удобной и безопасной. В ходе ремонта были созданы новые парковочные места, решен вопрос отвода дождевых вод и благоустроены зеленые зоны”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Он добавил, что в связи с завершением работ по озеленению парковка в этом районе будет частично ограничена до конца следующей недели.

В ходе работ по реконструкции улицы Юурдевео была создана заасфальтированная проезжая часть с односторонним движением и велосипедными дорожками. По обеим сторонам улицы были построены пешеходные дорожки. Кроме этого, были созданы новые парковочные места. На пешеходных переходах было установлено специальное освещение и специальные плиты для слабовидящих, а на улицах — LED-освещение. Ремонтные работы по заказу Таллиннского коммунального департамента осуществила фирма YIT Infra Eesti AS.

В этом районе продолжаются работы на улице Тюри на отрезке между улицами Юурдевео и Саку.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Пенсионер: рост пенсий не поспевает за ростом цен! У большинства пенсионеров денег ни на что не хватает

30.10.2018
"Опять пообещали рост пенсии, гордятся прямо тем, что повышают нам выплаты. Правительство как будто подарок делает. А ничего, что растут цены на все? Электричество, вывоз мусора, отопление, продукты? Пенсии растут на пять копеек, цены — на 10, в итоге пенсионеры все равно в минусе", — пишет читатель "МК Эстонии".
Подробнее

Черный список департамента пополнился: среди нарушителей — скандально известный продавец авто и крупный магазин обуви

30.10.2018
Департамент защиты прав потребителя добавил в свой черный список еще несколько фирм, среди которых нашумевший DPK Invest, известный также как autojärelmaks24 или ALM Invest.
Подробнее


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Происшествие с судном Tallink, новый редактор ETV+ и прогноз увеличения выплат по жилищным кредитам

30.10.2018
Грузовое судно Regal Star компании Tallink осталось без электричества в Швеции поблизости от порта Капельшер и поэтому встало на якорь посреди моря.

У телеканала ETV+ с нового года будет новый редактор, и стало известно, кто им станет.

Выплачивающим жилищный кредит, возможно, придется платить больше.

Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
Подробнее


МЕТОДЫ 90-х?| Угрозы, насилие и обман. Как востребует долги самый главный профессиональный коллектор Эстонии

30.10.2018
Какими методами пользуются т. н. профессиональные коллекторы, к которым обращаются кредиторы, когда инкассо и судебным исполнителям не удается заставить должника платить по счетам? Насколько они эффективны и что из себя представляют? Разбиралось издание Eesti Päevaleht.
Подробнее

-30% Meeste kinkekomplekt Daniel Wellington DW00500002
179,- €
125,30 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Kiev
69,- €
27,60 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €
-30% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBR/02
119,- €
83,30 €
-30% Meeste käekell Police DAKAR PL.14003JS/02A
129,- €
90,30 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Okinawa
69,- €
27,60 €

В Нарве новая городская платная парковка заставила соседей-частников тоже вводить плату

30.10.2018
Месяц назад введенный Нарвской горуправой режим платной парковки на Петровской площади вызвал предсказуемое последствие: автомобилисты стали искать и находить бесплатные парковочные места поблизости. Это, в свою очередь, породило новые платные парковки, огорчающие автомобилистов, сообщает ”Северное побережье”.
Подробнее

Банк предупреждает: ваши выплаты по жилищному кредиту могут увеличиться на 150 евро в месяц

30.10.2018
По прогнозам крупнейшего в Северных странах банка Nordea, люди, взявший жилищный кредит, должны быть готовы к повышению базовых процентных ставок до 2-3%, то есть до того уровня, на котором они находились до кризиса 2008 года.
Подробнее


Читатель рассказал жуткую историю про ”погром топором” в Ласнамяэ. У полиции — ”немножко” иная правда

30.10.2018
В редакцию rusDelfi обратился читатель и поведал историю, при прочтении которой перед глазами невольно всплывают известные кадры из фильма ”Сияние” Стэнли Кубрика.
Подробнее

ЭКСПЕРТ │ Что влияет на оценку вашей недвижимости и мешает ее продаже

30.10.2018
Часто бывает, что ожидания в отношении цены у человека, продающего свое жилье, не совпадают с оценкой покупателя. От чего зависит рыночная цена недвижимости, поясняет маклер Arco Vara Айвар Кальюлайд.
Подробнее