Отремонтированная баня Рауа вновь открыла двери

Расположенная в центре Таллинна баня на улице Рауа с сегодняшнего дня вновь открыла двери после ремонта.

Летом был очищен фасад здания бани, а также отремонтированы парилки и душевые как в мужской, так и в женской общественной бане. Кроме этого, были проведены ремонтные работы в помещениях пяти почасовых (приватных) саун. В одном помещении отремонтирован бассейн, в другом — установлена новая ванна.

С сегодняшнего дня открыты мужская общественная баня и почасовые сауны, женская общественная баня заработает 4 августа. ”Несмотря на то, что при нынешней жаркой погоде жители Таллинна и так чувствуют себя словно в бане, лету в Эстонии, как мы знаем, свойственно быстро заканчиваться. И тогда отремонтированная баня на улице Рауа будет вновь ждать всех желающих”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Стоимость услуг бани Рауа после ремонта не изменилась. Детям вход в баню бесплатный, для пенсионеров действуют скидки.