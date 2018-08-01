01.08.2018, 19:31

Отремонтированная баня Рауа вновь открыла двери

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rus.delfi.ee
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Отремонтированная баня Рауа вновь открыла двери
Kesklinna valitsus

Расположенная в центре Таллинна баня на улице Рауа с сегодняшнего дня вновь открыла двери после ремонта.

Летом был очищен фасад здания бани, а также отремонтированы парилки и душевые как в мужской, так и в женской общественной бане. Кроме этого, были проведены ремонтные работы в помещениях пяти почасовых (приватных) саун. В одном помещении отремонтирован бассейн, в другом — установлена новая ванна.

С сегодняшнего дня открыты мужская общественная баня и почасовые сауны, женская общественная баня заработает 4 августа. ”Несмотря на то, что при нынешней жаркой погоде жители Таллинна и так чувствуют себя словно в бане, лету в Эстонии, как мы знаем, свойственно быстро заканчиваться. И тогда отремонтированная баня на улице Рауа будет вновь ждать всех желающих”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Стоимость услуг бани Рауа после ремонта не изменилась. Детям вход в баню бесплатный, для пенсионеров действуют скидки.

Летом был очищен фасад здания бани, а также отремонтированы парилки и душевые как в мужской, так и в женской общественной бане. Кроме этого, были проведены ремонтные работы в помещениях пяти почасовых (приватных) саун. В одном помещении отремонтирован бассейн, в другом — установлена новая ванна.

С сегодняшнего дня открыты мужская общественная баня и почасовые сауны, женская общественная баня заработает 4 августа. ”Несмотря на то, что при нынешней жаркой погоде жители Таллинна и так чувствуют себя словно в бане, лету в Эстонии, как мы знаем, свойственно быстро заканчиваться. И тогда отремонтированная баня на улице Рауа будет вновь ждать всех желающих”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Стоимость услуг бани Рауа после ремонта не изменилась. Детям вход в баню бесплатный, для пенсионеров действуют скидки.

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