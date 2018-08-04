04.08.2018, 10:05

Отравление в ресторане Noa: в сырье возбудителей сальмонеллеза не нашли, они могли попасть в еду при приготовлении

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rus.delfi.ee
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Restoran Noa
Restoran NoaFoto: Priit Simson

По оценке Департамента здоровья, еда в ресторане Noa была заражена возбудителями сальмонеллеза, очевидно, в ходе приготовления пищи, потому что Ветеринарно-пищевой департамент подтвердил, что в сырье нет возбудителей болезни.

Пресс-секретарь Департамента здоровья Ийрис Салури сказала Delfi, что расследование причин связанной с рестораном Noa вспышки сальмонеллеза еще идет и результаты могут выясниться в предстоящий понедельник.

Пресс-секретарь Ветеринарно-пищевого департамента сказал вчера Postimees, что использованные для приготовления вызвавшего вспышку сальмонеллеза блюда говядина и яйца, согласно лабораторным исследованиям, соответствовали требованиям.

По оценке Салури, это означает, что еда могла быть заражена возбудителями сальмонеллеза в самом ресторане, в ходе приготовления пищи.

Всего от еды в ресторане Noa в июле заразилось сальмонеллезом 33 человека.

Шеф-повар ресторана Тынис Сийгур не согласен с такой трактовкой. Он сообщил Delfi, что такая позиция учреждения является большим сюрпризом для коллектива ресторана.

"Как у нас, так и у наших поставщиков взяли пробы, но факт в том, что большинство сырья за этот период больше невозможно было протестировать, потому что его не осталось ни у нас, ни у поставщиков, потому что мы каждый день заказываем новое и свежее сырье", — сказал Сийгур Delfi. "Следовательно, утверждать со стопроцентной уверенностью, что сырье было чистым, неправильно и несправедливо по отношению к нам", — подчеркнул он.

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