Отправлявшиеся в Эстонию британские солдаты получали путеводитель по стриптиз-барам

Британские военные получили путеводитель по лучшим стриптиз-барам в Таллинне. В информации содержится описание этих заведений и дается оценка танцовщицам. Вдобавок, путеводитель дает советы относительно размеров чаевых.

Информационную брошюру подготовило для солдат министерство обороны Великобритании, сообщает The Sun. Путеводитель получили солдаты, участвовавшие в учениях NATO в Прибалтике.

Путеводитель предлагает солдатам посетить Lasso Baar, отмечая, что в нем работают самые красивые танцовщицы, Soho — самый большой стриптиз-бар Таллинна, а также Х Club, который назван "самым профессиональным".

Рекомендуемый размер чаевых для танцовщиц — от пяти до 20 евро.

Одновременно брошюра призывала военнослужащих не забывать, что дома их ждут жены и подруги, и советовала купить подарки для своих вторых половинок, например, эротическое нижнее белье.

Газета напоминает, что вскоре в Эстонию отправятся 800 британских военнослужащих для участия в очередных учениях Северо-атлантического альянса.