Оторвались на славу! Полная непристойностей вечерника вынудила Таави Рыйваса публично извиниться

В конце сентября часть делегации чиновников Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS) устроили в Малайзии вечеринку, на которой происходили, мягко говоря, непристойные вещи. В делегацию входил и бывший премьер-министр Эстонии и реформист Таави Рыйвас, пишет Eesti Päevaleht.

18 сентября делегация из 34 членов отправилась в десятидневную деловую поездку в Малайзию и Сингапур. В поездку отправилась и жена Рыйваса Луиза, которая оплатила свои расходы из собственного кармана. В то время, когда делегация была в Малайзии, она отдыхала на Бали. В Малайзию вообще поехали лишь часть членов делегации, которые однако за один проведенный там вечер (21 сентября) успели оставить об Эстонии крайне негативное впечатление.

После официальной части часть членов делегации отправились расслабиться в баре, позвав с собой работающих в Малайзии эстонцев и новых знакомых из местных, в основном женщин. Один из делегатов пригласил и эстонку Катрин (настоящее имя редакции известно), которая недавно переехала в Малайзию. Именно с ней и произошел самый серьезный из известных инцидентов той ночи.

В первом заведении все вели себя довольно сдержанно, но потом компания переместилась в другой бар. Он находится на крыше отеля и посередине помещения красуется большой голубой бассейн.

Pidu võttis inetud pöörded Kuala Lumpuri Trader’si hotelli katusebaaris. Foto: shangri-la.com

Атмосфера становилась все более свободной. Компания рассредоточилась по двум столам. Коктейли из крепкого алкоголя, музыка, танцы. Вечеринка стремительно набирала обороты. Настолько стремительно, что один из чиновников пролил на свою собеседницу напиток, сказав, что хотел сделать ее мокрой. Или настолько, что другой член делегации при неясных обстоятельствах толкнул стоявшую рядом женщину в бассейн, в результате чего пострадала ее одежда и все, что было у нее с собой. Виновник, когда протрезвел, пообещал компенсировать ущерб, последовало наказание и от EAS.

В центре третьего из известных изданию инцидентов — Катрин, у которой с одним из делегатов завязалась беседа. ”Это был совершенно обычный разговор. Мы познакомились, поговорили о его жене. Он спросил меня, что меня привело в Малайзию, поговорили об этом”, — вспоминает женщина. Через какое-то время собеседник пригласил ее танцевать, но делал это, находясь слишком близко. Затем в какой-то момент он выдернул Катрин с танцпола, зажал за углом меж двух холодильников и поцеловал.

”Уже в поцелуе он был очень агрессивный, это уже было неприятно, но на этом все не закончилось. Дальнейшее полностью вышло из-под контроля: она задрал мне платье и начал лапать”, — рассказывает она. Все произошло очень быстро, но работники бара точно все видели.

”Помню, как у меня как будто закружилась голова….Ты хочешь и пытаешься что-то сказать, но не можешь. Я пыталась выйти из этой ситуации, опустила в противовес ему платье, несколько раз просила прекратить, когда у меня была такая возможность. Мне удалось выбраться и, игнорируя его, я пошла к своему столу. Я думала, он поймет, что сделал и извинится”.

За столом они оба сели на свои места, хотя Катрин уже было не по себе. Мужчина повернулся и сказал, что у нее такие красивые глаза, что он не может устоять.

Вскоре Катрин ушла, заметив перед тем данного члена делегации в обществе другой девушки. По дороге домой женщина позвонила друзьям в Эстонию и рассказала о случившемся. Они сказали, что это ненормально. На следующий день выяснилось, что еще как минимум две девушки столкнулись на вечеринке с подобным отношением.

”Для меня важно, как мои соотечественники ведут себя и как мужчины обходятся с женщинами. Я хочу, чтобы она осознали, какое действие может оказать их поведение”, — объясняет Катрин желание придать историю огласке.

”Вне официальной программы визита в Малайзию, действительно, произошел прискорбный инцидент, в ходе которого женщину, которая не входила в состав делегации, столкнули в бассейн. Руководитель делегации решил в связи со случившимся исключить виновника из участия в последующей программе делегации. Корме того, EAS постановил, что в течение года он не сможет входить в состав делегаций EAS, отправляющихся в деловые поездки”, — прокомментировал ситуацию фонд.

”Как глава делегации я от лица всей делегации приношу извинения тем людям, которым случившееся на празднике в Куала-Лумпуре доставило какой-либо негатив”, — сказал Таави Рыйвас.