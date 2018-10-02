Отменен оправдательный приговор Красноглазову, который за счет бюджетных средств купил себе телевизор, мобильный, ноутбук и мебель

Тартуский окружной суд накануне отменил оправдательный приговор суда первой инстанции директору Института ПушкинаАндрею Красноглазову и возглавляемой им организации. Прокуратура обвиняет Красноглазова в присвоении средств, подделке документов и использовании поддельных документов. Обвинители считают, что Красноглазов присвоил почти 9000 евро, которые организация получила из бюджета Нарвы на финансирование несколько лет действовавшей в городе Школы точных наук.
Как сообщила пресс-секретарь Тартуского окружного суда Криста Тамм, суд второй инстанции удовлетворил апелляционную жалобу Вируской окружной прокуратуры на решение Вируского уездного суда от 29 января, пишет rus.err.ee.
Если суд первой инстанции оправдал Красноглазова по обвинению, согласно которому тот за счет средств Института Пушкина, полученных из бюджета Нарвы, приобрел в личное пользование телевизор, мобильный телефон, ноутбук и различную мебель, то окружной суд с такой позицией не согласился.
Не согласилась коллегия Тартуского окружного суда по уголовным делам и с оправданием Красноглазова и Института Пушкина по обвинению, согласно которому директор и его организация подделывали и предоставляли Нарве поддельные документы.