Отменен оправдательный приговор Красноглазову, который за счет бюджетных средств купил себе телевизор, мобильный, ноутбук и мебель

Как сообщила пресс-секретарь Тартуского окружного суда Криста Тамм, суд второй инстанции удовлетворил апелляционную жалобу Вируской окружной прокуратуры на решение Вируского уездного суда от 29 января, пишет rus.err.ee.

Если суд первой инстанции оправдал Красноглазова по обвинению, согласно которому тот за счет средств Института Пушкина, полученных из бюджета Нарвы, приобрел в личное пользование телевизор, мобильный телефон, ноутбук и различную мебель, то окружной суд с такой позицией не согласился.

Не согласилась коллегия Тартуского окружного суда по уголовным делам и с оправданием Красноглазова и Института Пушкина по обвинению, согласно которому директор и его организация подделывали и предоставляли Нарве поддельные документы.