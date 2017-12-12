Отмена геоблокировки позволит жителям Эстонии смотреть телеканалы во всех странах ЕС

20 марта следующего года вступит в силу постановление Европейского Союза об отмене геоблокировки, что позволит жителям Эстонии смотреть телеканалы во всех странах Евросоюза.

”До этого времени авторские права запрещали трансляцию приобретенных для местного рынка телеканалов в других странах, и поэтому, это очень хорошая новость для часто путешествующих за границу и для живущих в других странах эстоноземельцев, и, конечно же, для провайдеров ТВ услуг”, — пояснил член правления Elisa Андрус Хииепуу.

Вступающее в силу весной следующего года постановление позволит сделать дигитальный контент портативным. ”Фактически это означает, что весь приобретенный в Эстонии цифровой контент — фильмы, сериалы, электронные и аудиокниги, видеоигры и т.д. — можно будет смотреть и использовать, находясь в других странах Евросоюза”, — уточнил Андрус.

По его оценке, определение понятия цифрового рынка и учет потребностей пользователя является очень дружественным и прогрессивным шагом как для клиента, так и для развития бизнеса в этой сфере. ”Принятие этого постановления означает, что теперь Elisa, как провайдеру ТВ-контента, не нужно вести переговоры и заключать новые соглашения о расширении прав на трансляцию на другие территории с каждой компанией, обладающей правами на тот или иной телеканал, будет достаточно достигнутых для Эстонии договоренностей”, — пояснил Андрус Хииепуу.

По его словам, принятие этого постановление даст клиентам возможность пользоваться такими услугами Elisa как Binge TV или TV Everywhere, находясь и в других странах ЕС. ”Другими словами за границей клиент сможет пользоваться точно таким же контентом и функциональностью, как и дома”, — добавил Андрус. ”Новые и современные решения в области телевизионных услуг позволяют смотреть телевизор не только ”по ящику” дома, но с помощью приложения на смартфоне или планшете”.

В Elisa с вопросом, можно ли смотреть эстонские каналы, находясь вне Эстонии, регулярно обращается довольно большое количество клиентов. ”Достаточно просто привести пример часто путешествующего эстонца — согласно различным данным, например, в Финляндии регулярно работают десятки тысяч человек, там находятся по меньше мере 50 000 наших сограждан, для которых до этого времени отсутствовала возможность полноценного просмотра эстонских телеканалов”, — сказал Хииепуу.

Технически пользоваться ТВ-услугой очень легко. В качестве примера из портфеля услуг Elisa можно привести Binge TV, функциональность которой отвечает идее портативности развлекательной услуги — дигибокс работает независимо от того, какое подключение к интернету используется. Помимо интернета нужен только экран — телевизор, планшет или смартфон и питание. Подключить и ”взять с собой” очень просто — дигибокс работает и через Wi-Fi. Дополнительно к большому экрану Binge TV можно пользоваться через мобильное приложение на экране планшета или смартфона.