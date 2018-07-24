Открывается для транспорта перекресток Нарвского шоссе и улицы Пярнамяэ

Благоприятные погодные условия позволили раньше намеченного завершить работы по реконструкции перекрестка Нарвского шоссе и улицы Пярнамяэ, что создало возможность сегодня после обеда открыть перекресток для всех видов транспорта.
До конца недели еще будет вестись благоустройство окрестностей перекрестка, что может вызвать небольшие ограничения дорожного движения.
Реконструкция совершена совместными усилиями Таллинна, Маарду, Виймсиской и Йыэляхтмеской волостей. Стоимость работ составила 975 тысяч евро.