Открылась регистрация на "Тотальный диктант"

"Тем, кто хотел бы написать диктант в классическом режиме, под диктовку филолога, за партой и со знакомым преподавателем, в этом году будет предоставлена такая возможность. Поэтому одна из площадок разместится в Таллиннском университете, в Auditorium Maximum. Читать текст диктанта там будет лектор Наталия Чуйкина. Как известно, в Таллинн специально прибудут два звездных „диктатора”. В концертном зале Nordea диктант проведет певец Дима Билан, а в Центре русской культуры аудиторию соберет известный российский актер Виктор Сухоруков”, — рассказал Михаил Кылварт.

Поучаствовать в акции может каждый, но для этого необходима регистрация. Записаться на "Тотальный диктант" можно на официальной странице акции в Интернете — totaldict.ru. Нужно создать личный кабинет, выбрать город и площадку и нажать кнопку ”Зарегистрироваться”. Помощь в регистрации можно получить по номеру 640 4105.

Напоминаем, что 7 апреля в 11:00 в Auditorium Maximum (А-002) Таллиннского университета (Нарва маантеэ, 29) состоится заключительное занятие курсов ”Русский по субботам”. В программу бесплатных курсов включены правила правописания, повторение которых увеличит шанс получить положительную оценку за диктант.

Материалы для подготовки также доступны на официальной странице акции — totaldict.ru.

"Тотальный диктант" — ежегодная акция по проверке грамотности для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса.

Уникальные тексты для диктовки создают известные писатели. В 2018 году это Гузель Яхина — автор романа ”Зулейха открывает глаза”, получившего в 2015 году премию ”Большая книга”.

За 15 лет акция приобрела всемирный масштаб: ее организует фонд ”Тотальный диктант”, расположенный в Новосибирске, а воплощают активисты и волонтеры в разных уголках планеты. В 2017 году событие охватило 71 страну, объединив 200 тысяч человек в 866 городах.