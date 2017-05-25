Откровения подростка-алкоголика: я был пьян с утра до вечера, в промежутках спал

Когда Аллану (имя изменено) было 13 лет, он стал скатываться по наклонной. Мальчишка учился в одной из столичных школ, рос без отца, а его мать вкалывала на нескольких работах, пишет еженедельник Eesti Ekspress.

В ноябре 2014 года полиция сообщила об акте вандализма, в ходе которого были разгромлены несколько трамваев на улице Вана-Лыуна. Ущерб составил 2000 евро. Одним из этих вандалов был Аллан.

Как ты начал скатываться вниз?

Мне было лень ходить в школу, хотя учиться мне нравилось. Ну я и не ходил, стал получать плохие оценки и…

Было лень ходить по утрам в школу?

Да. Я допоздна сидел за компьютером, поэтому было трудно вставать. Мама много работала, они медсестра. Она думала, что я уже большой мальчик и сам могу встать, но я не мог.

Летом 2015 года мальчику было 15 и он все время пил: ”Тем летом у меня не было ни одного трезвого дня. Сейчас я не могу поверить, что 56 дней подряд я пил алкоголь! Я был пьян с утра до вечера, в промежутках спал. Пил даже 80-процентный спирт! Скажу честно, что однажды даже пробовал пить жидкость для полоскания рта, но она мне совсем не понравилась”.

Ты думал о том, куда тебя может привести такая жизнь?

Я не чувствовал, что что-то не так. У меня все было окей. Если бы мне кто-то сказал, что моя жизнь странная, то я не понял бы, о чем он говорит.

А теперь понимаешь?

Конечно! Но тогда я так не думал. Было хорошо: лето, никаких обязательств. Мама хотела, чтобы я устроился на работу, но я махнул рукой. Да, я пытался, день-два выдерживал, но даже неделю никогда не работал. Денег у меня никогда не было, но я не воровал, не занимался плохими делами. Я всегда находил деньги на алкоголь. Дома проводил минимальное количестве времени, не ночевал, особо с матерью не общался, так как у нас не очень хорошие отношения. Ночевал даже в лесу. С вечера напивались там, а утром просыпались.

И о чем ты первым делом думал, открывая глаза?

Первым делом смотрел на часы. Боялся, что кто-то укусит.

[…]

Зачем вы разбили трамваи?

Был молодой и глупый. Поступили новые трамваи, старые остались стоять в депо, ну мы и вломились туда и разбили их. Разбили радиаторы, сиденья. Самым интересным оказался сам взлом. Часть дверей были закрыты пластмассовыми лентами, и мы расплавили их зажигалкой. Бах! — и двери открыты.

Каким было наказание?

Мы получили 2000 евро штрафа, по 500 евро каждый. Тех, кому не было 14-ти, не наказали вообще.

Заплатил?

Я — нет, мать, наверное, заплатила…Мне дали десять часов общественно-полезных работ, но я их не отработал. Тогда назначили новый срок, но я тоже не стал делать. Никто и не проверял. Сейчас я и мог бы их отработать, но никто меня не просит.

С ноября прошлого года Аллан проживает в детском приюте в Лиллекюла. Ему показалось, что это единственная возможность окончить школу и пойти учиться дальше.

Что ты планируешь делать после окончания школы?

Этот вопрос сейчас для меня самый важный. Пока еще не ясно, но я хочу учиться дальше. Наверное, в профтехе. Когда-то я думал, что закончу девять классов и все, больше ничего не надо будет делать. Что начнется хорошая жизнь. Но на самом деле жизнь станет, наоборот, тяжелой. Когда-то я очень ждал 18-летия: никаких обязательств, свободный человек. Можно покупать алкоголь в магазине.

Девушка у тебя есть?

Летом 2015 была, восемь месяцев были вместе. Но когда я сюда пришел, то мы потеряли связь и отношения сошли на нет. Тут нельзя сидеть постоянно в телефоне и компьютере.

Сейчас ты пьешь?

Нет. В последнее время мне вообще не нравится алкоголь. Я пробовал, но после 7-8 глотков чувствую, что становлюсь неадекватным. Когда я только пришел сюда, то психолог посоветовал мне пойти в группу анонимных алкоголиков, но я не захотел. Хотел справиться самостоятельно. Моя проблема в том, что я не умею говорить ”нет”. Если кто-то просит помощи, то мне трудно отказаться. Теперь я научился говорить ”нет” и обнаружил, что люди сдаются быстрее, чем я.

Тебя били?

Однажды под новый год я ударил ногой павильон на автобусной остановке. Подошли русские мужчина и женщина, старые. Я сказал: простите, больше не буду, но мужчина толкнул меня и ударил в ухо. Я упал, помню, было скользко. Но я не стал отвечать, он был пожилой. Это был первый раз, когда меня ударили. Но я был пьян и почти не чувствовал боли.

Наркотики?

Нет, к ним я не притрагивался. Разве что к конопле пару раз. И амфетамину. К фентанилу вообще нельзя притрагиваться, сразу возникает зависимость.

[…]

Что повело тебя по наклонной — плохие друзья?

Мать до сих пор так думает. Друзья, с которыми я проводил большинство своего времени, не хотели ходить в школу. Но никто не сгинул. Один окончил 9 классов и учится в профтехе. Двоим только что исполнилось 18, у обоих 8 классов образования. Один давно махнул на школу рукой, он наделал много плохого, воровал. Один работает и планирует на следующий год пойти в вечернюю школу.

[…]

Чем ты занимался на День матери?

Был дома. Делал для матери кое-что. Обычно, когда я выхожу отсюда домой, то хочу и погулять, но в тот раз я целый день просидел с мамой дома, она приготовила салат. Постоянно обнимала меня. Обычно мне такие нежности не нравятся, но теперь терплю (смеется). Это стоит того. В этой истории мать пострадала больше, чем я.