Откровения Арво Сарапуу: мне причинили чертовски много боли. Да и сам я делал больно другим

Подавший недавно в отставку с должности вице-мэра в связи с мусорным скандалом Арво Сарапуу сказал в интервью еженедельнику Eesti Ekspress, что из-за серьезной болезни летом он все равно бы ушел.

„Летом мне все равно пришлось бы уйти с работы”, — говорит Сарапуу. Он отдает себе отчет в том, что замалчивать болезнь нет смысла, ведь люди будут видеть, как он будет худеть и носить шапку, чтобы скрыть последствия химиотерапии.

”Эдгар Сависаар передал мне через адвоката привет, когда КаПо обыскивала мой кабинет”, — говорит Сарапуу. У него с экс-лидером центристов общий адвокат — Оливер Няэс из бюро Lextal. Сарапуу все обвинения отрицает. Он говорит, что у BWM есть определенный владелец — Кайдо Лаанъярв — , а его зять Марго Томингас лишь помогал ему.

„От меня необходимо было избавиться, чтобы мусорные фирмы получили открытый рынок”, — заверяет он.

Издание приводит еще несколько случаев, в которых есть также основания говорить о скрытом участии Сарапуу. Сам экс-политик объясняет это следующим образом: ”Там, куда я прихожу, сразу начинается суета. Намного проще, когда я не показываю лица. Тогда дела идут более гладко. Моя беда в том, что обо мне думают больше, чем я есть, и боятся, что я могу сделать больше, чем я могу на самом деле. Мне причинили чертовски много боли. И сам я тоже делал больно другим. Но я не держу зла. Я пытаюсь понимать, почему люди так поступают”.

„Сарапуу — самый классический пример политического бизнесмена, — говорит один из его конкурентов. — Арво понял, что нужно пробиваться туда, где принимаются решения. Тогда будет точно победа”.



В 1972 году Сарапуу окончил Тарускую среднюю школу номер 7 и сразу женился на своей однокласснице Керсти Вахеметс, трудившейся продавщицей.

”У нас была только комната с кухней в Супилинна”, — говорит Керсти.

”У нас не было ничего. Только кровать и подаренный на свадьбу холодильник”, — вспоминает Сарапуу. Как бы то ни было, ему удалось взобраться но карьерной лестнице до директора Пайдеской строительной механизированной колонны. Керсти поступила на работу учителем, а позже стала руководить детским садом. У них пятеро детей.

Политическая карьера Сарапуу началась в декабре 1988 года с избранием на должность первого секретаря Пайдеского районного комитета ЭКП. Сам Сарапуу отмечает, что был внепартийным и даже не помнит, в каком году вступил в парию.

20 декабря 1989 года Сарапуу стал старейшиной Ярвамаа. ”И я сразу попал в газеты, так как в магазинах не было хлеба. Потом не было топлива. Начались реформы…”, — вспоминает Сарапуу.

По словам Сарапуу, как на старейшину на него обрушился первый шквал критики, когда премьер-министр Март Лаар стал призывать к созданию ферм. ”Боже правый, нам говорили о хуторах! Американское направление было прямо противоположно тому, что нам навязывал Лаар. Когда я стал сопротивляться этому, то сразу стал объектом нападок и обвинений в том, что я реакционер, старая свинья, играю за ”красных баронов”. Но хозяйства остались. Я понял, что нельзя примыкать ко всем изменениям”.

В середине 1990-х Сарапуу стал заниматься частным бизнесом. ”Я в искренней вере служил Эстонии. Думал, что если будет свое государство, то никто воровать не будет. Но я видел, как был приватизирован лесокомбинат. В совет запихнули парней из Таллинна, сделали какие-то требования и пошло-поехало”. В то время посреди Пайде стоял каркас недостроенного отеля. ”Земледельцы стали обвинять меня в том, что все плохо и что отель обанкротился. Я сказал: парни, идите к черту, я куплю отель и приведу его в порядок”, — вспоминает он.

В 1995 году Сарапуу открыл K-Keskus, где помимо отеля располагались ресторан, офисные помещения и магазины. Широкой общественности Сарапуу предстал в октябре 1997 года в качестве директора шестого по величине банка в Эстонии — Maapank.

Вскоре банк потерпел крах, а Сарапуу создал автобусный бизнес, начав с трех подержанных взятых в аренду транспортных средства. В Таллинне дела пошли не очень, но на данный момент AKTO перевозит людей в десяти уездах за пятнадцати. Конкуренты шутят, что ATKO означает Arvo Tahab Kõike Omale (Арво хочет все себе). Сам Сарапуу расшифровывает аббревиатуру как Автобусно-туристический концерн.

В 2005 году Керсти Сарапуу стала мэром Пайде. Когда в Центристской партии подул ветер перемен, Сарапуу не стал отрекаться от Эдгара Сависаара. Но это сделала его жена, и в октябре прошлого года стала председателем совета Центристской партии, а в декабре — руководителем парламентской фракции.

Сам Сарапуу высоко ценит Сависаара. ”Он владеет обществом и политикой до мельчайших подробностей. Находясь возле него, я видел, как думает государственный муж. Он умеет привести людей в движение, заставить шары на бильярдном столе двигаться в нужном направлении”, — говорит Сарапуу, хотя после определенных событий он все-таки примкнул к лагерю Ратаса.

Сарапуу понимает, что сейчас его имя отождествляется с коррупцией, хотя сам он считает, что стал жертвой заговора. ”Благодаря Райну Розиманнусу народ услышал о понятии скрытого участия. Партии реформ нужно было создать Розиманнуса-центриста. Я очень хорошо подошел”, — объясняет он.

Более спекулировать на эту тему Сарапуу не захотел — у него другие заботы. Мужчина говорит, что не спит по ночам, гуляет до четырех-пяти утра во дворе и думает о том, как защитить свою фирму и семью. ”Но я не из тех, кто сдается”, — резюмирует экс-политик.

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