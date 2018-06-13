13.06.2018, 18:30

Откосить от армии станет сложнее: Рийгикогу ограничил права уклоняющихся от службы и учебных сборов

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rus.delfi.ee
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Suurõppus Siil kogunemine Võrus
Suurõppuse Siil kogunemine VõrusFoto: Hendrik Osula

Сегодня Рийгикогу принял закон, который позволяет ограничить выдачу или срок действия прав и разрешений для лиц, уклоняющихся от призыва на срочную военную службу или военные сборы. Соответствующие обязанности проистекают из Конституции.

За принятие Закона о внесении изменений в Закон о военной службе и в другие законы (607 SE) проголосовали 72, против — 7 членов Рийгикогу. Два депутата воздержались.

Согласно закону, помимо штрафа и наказания за проступок, Оборонительные войска и Департамент оборонных ресурсов смогут запросить административный суд о приостановлении действия или выдачи права на вождение моторного транспортного средства, малого судна и гидроцикла, права на ношение и приобретение оружия, рыболовной карты и разрешения на охоту. Закон вступит в силу 1 января 2019 года.

Наряду с поправками к Закону о военной службе, дополнения будут внесены и в другие законы, которые регулируют порядок выдачи и срок действия различных прав и разрешений.

Принудительные меры аналогичны тем мерам, которые уже действуют в отношении должников по алиментам. Они будут применяться по решению административного суда и лишь в отдельных случаях.

Принудительные меры будут направлены в первую очередь против многократных уклонистов, в случае которых другие предусмотренные законом меры, такие как предписание, административное взыскание и денежный штраф, результата не дали. Меры могут применяться и в отношении многократных уклонистов от учебных сборов Оборонительных войск.

Согласно Конституции Эстонской Республики, все граждане обязаны участвовать в обороне государства на основаниях и согласно порядку, зафиксированному в Законе о государственной обороне. Государственная оборона и оборонная способность Эстонии базируются на резервных войсках, состоящих из лиц, прошедших соответствующую подготовку в рамках срочной службы. Их навыки сохраняются и совершенствуются на учебных сборах.

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