Откосить от армии станет сложнее: Рийгикогу ограничил права уклоняющихся от службы и учебных сборов

Сегодня Рийгикогу принял закон, который позволяет ограничить выдачу или срок действия прав и разрешений для лиц, уклоняющихся от призыва на срочную военную службу или военные сборы. Соответствующие обязанности проистекают из Конституции.

За принятие Закона о внесении изменений в Закон о военной службе и в другие законы (607 SE) проголосовали 72, против — 7 членов Рийгикогу. Два депутата воздержались.

Согласно закону, помимо штрафа и наказания за проступок, Оборонительные войска и Департамент оборонных ресурсов смогут запросить административный суд о приостановлении действия или выдачи права на вождение моторного транспортного средства, малого судна и гидроцикла, права на ношение и приобретение оружия, рыболовной карты и разрешения на охоту. Закон вступит в силу 1 января 2019 года.

Наряду с поправками к Закону о военной службе, дополнения будут внесены и в другие законы, которые регулируют порядок выдачи и срок действия различных прав и разрешений.

Принудительные меры аналогичны тем мерам, которые уже действуют в отношении должников по алиментам. Они будут применяться по решению административного суда и лишь в отдельных случаях.