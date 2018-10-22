22.10.2018, 18:00

Отказ от перевода часов могут отложить на пару лет

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rus.delfi.ee
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KellFoto: Karin Kaljuläte

Вице-канцлер по внутреннему рынку Министерства экономики и коммуникаций Кристи Талвинг сказала Delfi, что в ходе обсуждений в Совете Европы на столе есть также предложение прекратить перевод часов на два года позже, то есть в 2021 году, чтобы у стран-членов было больше времени скоординировать часовые пояса с ближайшими странами.

"Солидарно со многими другими странами-членами мы, очевидно, согласны отложить срок вступления предложения в силу (2019 год) в разумном объеме. В последних компромиссных предложениях говорят, скорее, о 2021 годе", — сказала Талвинг.

По словам Талвинг, Департамент статистики периодически проводит исследование использования времени, которое дает представление о том, в какое время жители Эстонии встают и ложатся спать.

"Из проанализированных в августе собранных в 2010 году данных выяснилось, что средний житель Эстонии при круглосуточном зимнем времени спал бы в светлое время 564 часа (19% от продолжительности сна) и при постоянном летнем времени — 352 часа (12% от продолжительности сна). Исходя из этого, для режима сна людей было бы полезнее летнее время, потому что тогда больше часов сна приходится на темное время и больше светлого времени остается для активной деятельности", — уточнила вице-канцлер.

Остальные же страны ЕС только формируют точки зрения. Латвия и Литва склоняются, скорее, к летнему времени. В Финляндии на прошлой неделе опубликовали результаты опроса, которые показывают, что 52% поддерживают постоянное зимнее время и 48% — постоянное летнее время.

Вопрос, оставить ли зимнее или летнее время, правительство Эстонии обсудит в начале ноября. Министерство экономики и коммуникаций закажет дополнительное исследование предпочтений жителей, результаты которого получат в декабре. Следовательно, может случиться, что правительству придется организовать дополнительное обсуждение.

Tallinn Hockey weekend
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