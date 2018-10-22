Отказ от перевода часов могут отложить на пару лет

"Солидарно со многими другими странами-членами мы, очевидно, согласны отложить срок вступления предложения в силу (2019 год) в разумном объеме. В последних компромиссных предложениях говорят, скорее, о 2021 годе", — сказала Талвинг.

По словам Талвинг, Департамент статистики периодически проводит исследование использования времени, которое дает представление о том, в какое время жители Эстонии встают и ложатся спать.

"Из проанализированных в августе собранных в 2010 году данных выяснилось, что средний житель Эстонии при круглосуточном зимнем времени спал бы в светлое время 564 часа (19% от продолжительности сна) и при постоянном летнем времени — 352 часа (12% от продолжительности сна). Исходя из этого, для режима сна людей было бы полезнее летнее время, потому что тогда больше часов сна приходится на темное время и больше светлого времени остается для активной деятельности", — уточнила вице-канцлер.