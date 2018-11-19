"Отечество": будем бороться против одобрения миграционного пакта в Рийгикогу

Такое решение отечественники приняли в понедельник, 19 ноября, на заседании своей парламентской фракции, передает rus.err.ee.

"Председатель "Отечества" Хелир-Валдор Сеэдер сказал, что партия использует все возможности, чтобы убедить Рийгикогу в том, что поддержка миграционного договора ООН не соответствует интересам Эстонии", — говорится в распространенном партией заявлении.

В нем отмечается, что цель переноса вопроса о поддержке соглашения заключается в обходе решения правительства, которое 15 ноября решило не поддерживать миграционный договор ООН.

"Весь смысл предложения социал-демократов в том, чтобы обойти противодействие "Отечества" в правительстве. Если раньше [представляющий социал-демократов] министр иностранных дел [Свен Миксер] избегал обсуждения вопроса в Рийгикогу, то теперь пытаются обойти точку зрения правительства", — добавил Сеэдер.