Отец утонувшего в Тырва мальчика написал сыну прощальное письмо: я не могу остановить слезы. Это так тяжело

Вчера в озере Ванамыйза в Тырва в Валгамаа утонул прыгнувший в воду с вышки 14-летний мальчик. Его отец Тармо Соотс написал сыну прощальное письмо.

Да, я плакал. Я плакал как в детстве, так и во взрослом возрасте. Я не стыжусь этого, но плакать больнее, чем сдерживаться. Я не хочу больше плакать, но я никак не могу перестать делать это. Слезы все катятся и катятся…

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”Старший сын Аймар пришел в дом и сказал, что полиция хочет со мной поговорить. Странно. Лошади убежали? Или наша такса Дигги что-то сделала прохожим? Я вышел во двор. Полицейский Куус был серьезен и спросил: Андрес — ваш сын? Я ответил, что да, я Тармо. Мне подумалось, что Андрес что-то натворил. Полицейский попросил меня проследовать к его машине и, открыв дверь, спросил, не моего ли сына это вещи. Я подумал — что еще? Автомобильная авария или что? Он ведь как раз только что поехал на велосипеде в Тырва купаться. Я посмотрел, что велосипед не погнут и что все вещи, в которых он был, на месте…

”Я бы не стал приезжать так быстро, но информация уже пошла в соцсети. Должны с прискорбием вам сообщить, что, скорее всего, ваш сын Андрес утонул в озере Ванамыйза в Тырва. Было трое свидетелей. На месте — спасатели и скорая. Ведутся поиски…”.

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