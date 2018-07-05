Отец устроившего в центре Таллинна стрельбу: я рад, что сын жив и что все остальные живы

Олег Сынаялг, сын которого устроил на прошлой неделе стрельбу в центре Таллинна, дал интервью передаче Ringvaade на ERR.

Мужчина поведал об алкогольной зависимости своей жены Вийви Сынаялг: ”На самом деле многие люди страдают от приступов тревоги. Вот она и пыталась сгладить их умеренным потреблением алкоголя. Но это не помогало и она пошла к психиатру. Он выписал антидепрессанты и успокоительные и она оказалась в ловушке”.

”Я работал и искал возможности. Последние 15 лет нашей жизни мы инвестировали в реабилитацию, являемся одними из учредителей Lootuse küla. Вийви приняла это решение и отправилась туда. Я уже 10 месяцев наблюдаю за этим процессом и эти изменения очень глубоки и основательны! Она нашла призвание, она посвящает свою жизнь тому, что поддерживает других. Дети тоже видят эти феноменальные перемены”.

Относительно инцидента, связанного с сыном, Сынаялг сказал, что располагает только той информацией, что и остальное общество. ”Надеюсь, следственные органы определят виновного. Я рад, что мой сын жив и что все остальные живы”, — добавил он.