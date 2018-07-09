Отец ребенка, родившегося в скорой на обочине дороги: ставлю медикам 10 пунктов из 10

Вчера у семьи из Валга ребенок родился прямо в карете скорой, которая ехала из Валга в Тарту. После успешных родов отец семейства сделал на память фотографию вместе с медиками. Глава семейства разрешил медикам использовать в соцсреде данную фото.

Мужчина рассказал Delfi, что вчера рано утром он повез свою женщину на машине в Тарту, поскольку у нее уже начались схватки. Ровно на половине пути они решили все же вызвать скорую. ”За их проделанную работу и заботу даю десять баллов из десяти”, — сказал мужчина. После родов мужчина сам сделал фото вместе с женой и медиками. Он разрешил медикам выложить фото в соцсеть.

Сотрудник Тартуской бригады скорой помощи рассказал о том, что пришлось принимать роды прямо на обочине и выложил фото.

”Позитивное начало дня. Утром в 06:43 мы помогли появиться на свет новому человеку по имени Мия. Поздравляю!”, — написал он вчера.

К вечеру пост сотрудника скорой помощи был удален с Facebook. Как рассказал Delfi руководитель Тартуской скорой помощи Аго Кыргве, не исключено, что данного работника скорой сократят.

По крайней мере, наказание последует. Кыргве сослался на закон о защите личных данных, согласно которому, работники здравоохранения не имеют права обнародовать дынные пациентов.