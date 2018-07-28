Отделения неотложной помощи в больницах снова переполнены из-за отпусков семейных врачей

Больничные отделения неотложной помощи опять перегружены из-за наплыва пациентов. По словам врачей, причина этого не столько в проблемах со здоровьем из-за жаркой погоды, сколько в уходе в отпуск многих семейных врачей, а также характерных для летнего периода травм, ожогов и инфекций, передает rus.err.ee.



Время от времени в Северо-Эстонской региональной больнице (PERH) очереди настолько длинные, что автомобилям скорой помощи приходится ждать, чтобы передать пациента из автомобиля в больницу, сообщила в пятницу "Актуальная камера".

"У нас такая ситуация, по сути, каждый день. В какие-то конкретные часы увеличивается подвоз пациентов скорой помощью", — сказала глава отделения неотложной помощи в PERH Кристийна Пылд.

Очереди в неотложку и там, куда пациенты обращаются самостоятельно. По словам Пылд, большинство обращений не связано с аномальной жарой.