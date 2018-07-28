28.07.2018, 12:40

Отделения неотложной помощи в больницах снова переполнены из-за отпусков семейных врачей

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rus.delfi.ee
EST 3
PERH EMO
Иллюстративное фото. Foto: Andres Putting

Больничные отделения неотложной помощи опять перегружены из-за наплыва пациентов. По словам врачей, причина этого не столько в проблемах со здоровьем из-за жаркой погоды, сколько в уходе в отпуск многих семейных врачей, а также характерных для летнего периода травм, ожогов и инфекций, передает rus.err.ee.


Время от времени в Северо-Эстонской региональной больнице (PERH) очереди настолько длинные, что автомобилям скорой помощи приходится ждать, чтобы передать пациента из автомобиля в больницу, сообщила в пятницу "Актуальная камера".

"У нас такая ситуация, по сути, каждый день. В какие-то конкретные часы увеличивается подвоз пациентов скорой помощью", — сказала глава отделения неотложной помощи в PERH Кристийна Пылд.

Очереди в неотложку и там, куда пациенты обращаются самостоятельно. По словам Пылд, большинство обращений не связано с аномальной жарой.

"Больше травм, потому что люди двигаются больше, занимаются спортом. Конечно, различные ожоги, потому что разводят костры. Различные инфекции, воспаления легких. Кроме того, много пациентов с болями в спине, и, конечно, разные небольшие раны чаще воспаляются, поэтому число обращений увеличивается", — пояснила она.

"Кроме того, разумеется, настал период отпусков семейных врачей, что очень сильно влияет. Поскольку пациенты не могут пойти к семейному врачу, они обращаются к нам", — добавила Пылд.

По ее словам, сломанные или вросшие ногти, ссадины, боли в животе от переедания и прочие неприятные недомогания не представляют опасности для жизни и поэтому не нуждаются в неотложной медицинской помощи.

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