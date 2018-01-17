Отдел социальных пособий управы Ласнамяэ переезжает

С 22 января 2018 года отдел социальных пособий социального обеспечения управы Ласнамяэ начнёт работать по адресу Махтра 48. Прием по адресу Пунане 48А будет до 16 января 2018 года. В связи с переездом 18 января 2018 года приема не буде, сообщает управа.

В отделе социальных пособий социального обеспечения управы Ласнамяэ можно оформить различные пособия и получить консультацию, как справиться со сложностями социального и материального характера.

Время приема останется прежним, а именно 3 раза в неделю будет осуществляться прием по записи — по понедельникам 9-12; 14:00-17:30, вторникам и четвергам 9-12; 14:00-16:30. Записаться на прием и получить информацию по пособиям возможно по номеру телефона 645 7770. На место можно будет добраться на автобусах № 35, 50 и 55.