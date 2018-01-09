Отдел социальных пособий управы Ласнамяэ переедет на Махтра 48

С 22 января 2018 года отдел социальных пособий социального обеспечения управы Ласнамяэ начнёт работать по адресу Махтра 48. Прием по адресу Пунане 48А будет до 16 января 2018 года. В связи с переездом 18 января 2018 года приема не будет, сообщает управа, принося свои извинения.

Уже долгое время жители Ласнамяэ обращались в социальный отдел управы с просьбой вернуть отдел социальных пособий социального обеспечения управы Ласнамяэ на улицу Махтра 48, где он работал до октября 2014 года. Нынешнее расположение центра на Пунане 48А оказалось не самым удобным для жителей, поэтому уже с 22 января обслуживание клиентов продолжится на новом месте.

В центре можно оформить различные пособия и получить консультацию, как справиться со сложностями социального и материального характера. ”Начиная с 22 января жители Ласнамяэ смогут оформлять пособия и получать консультации от наших специалистов в более удобных и отремонтированных помещениях по адресу Махтра 48. Наши работники всегда готовы прийти на помощь людям, которые оказались в затруднительной ситуации”, отметила старейшина Ласнамяэ Мария Юферева

Время приема останется прежним, а именно 3 раза в неделю будет осуществляться прием по записи — по понедельникам 9-12; 14.00-17.30, вторникам и четвергам 9-12; 14.00-16.30. Записаться на прием и получить информацию по пособиям возможно по номеру телефона 645 7770. На место можно будет добраться на автобусах № 35, 50 и 55.

На Пунане 48А переедет Продуктовый банк, где будет организовано распространение и склад для продуктов питания.