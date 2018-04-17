Отцы семейства, аскетичные дамы, 80-летние господа. Портреты ВИЧ-позитивных в Эстонии

"Или возьмем, например, одну 60-летнюю женщину, — продолжила Кинк. — Неоднократно выбивал опоясывающий лишай, она без причины потеряла вес, и возникло истощение. Очень хороший дерматолог сделал ей тест на ВИЧ. Болезнь опять же была очень запущена. Очевидно, с момента заражения прошло 10-15 лет. Супруг пациентки умер несколько лет назад, и они никогда не делали тест на ВИЧ".

И еще один пример. "Приходил один чрезвычайно солидный мужчина в возрасте за 50, который из-за своей работы много путешествовал и у которого были и сексуальные контакты. Он чувствовал большую усталость, сильно потел. Неоднократно болел воспалением легких. Врачу-инфекционисту уже по этому описанию ясно, что речь может идти о ВИЧ, — пояснила Кинк. — Первый вопрос пациента был, следует ли проверить и супругу. Разумеется, следует протестировать контактирующих! Мы сделали тест на ВИЧ, и, к сожалению, жена тоже заразилась. Даме не могло и во сне привидеться, что она является носителем ВИЧ".

Среди пациентов Кинк есть и 70-80-летние пенсионеры. Сейчас самый пожилой пациент — 82-летний мужчина, он тоже заразился половым путем.

Находят с другими заболеваниями

ВИЧ обычно обнаруживается с сопутствующими заболеваниями — больше всего с заболеваниями крови и опухолями, а также с кожными, венерическими и гинекологическими заболеваниями. Всех поступивших в больницу обычно проверяют, так тоже находят ВИЧ-позитивных. "Очень мало тех, кто сам приходит себя протестировать", — признала Кинк.

Для возникновения симптомов ВИЧ должен уже некоторое время находиться в теле человека, обычно годами. В этом случае лечение начинается далеко не тогда, когда могло бы, а больной долго уничтожает свой организм и дальше распространяет заболевание. По большей части так случается по незнанию, однако есть и те, кто знает о своем заболевании, но не осмеливается сказать партнеру.

"Был один чрезвычайно печальный случай. Мужчина не говорил супруге, что уже несколько лет является ВИЧ-позитивным. Супруга забеременела. Ребенку было уже три месяца, когда жена начала подозревать мужа и пошла в анонимный кабинет на проверку. И они были заражены, как мать, так и ребенок. Если бы муж сказал и начал свое лечение, ребенок и жена были бы здоровы, — сказала Кинк. Аналогичные случаи есть и еще. Эти мужчины просто игнорировали все и не осмеливались прийти к врачу".

"Конечно, случалось и так, что когда обнаруживается, что у одного из пары ВИЧ, то второй просто встает и уходит. Говорит, забудь мое имя и все, что было", — признала врач.

Здесь есть одна поучительная история со счастливым концом. "Двое замечательных молодых влюбленных. Женщина была ВИЧ-позитивной и очень боялась, что если она расскажет о своем заболевании, то отношения прекратятся. Оба пришли на прием, и женщина рассказала свою историю. Мы объяснили, что женщина как следует принимает лекарства и не заразна. Мужчина был явно встревожен и обеспокоен. Он сделал тест на ВИЧ, который был в порядке, и получил подтверждение, что здоров. Прошло несколько месяцев, когда женщина сообщила о своей беременности. Теперь в той семье уже двое здоровых детей. Правильные отношения сохраняются. Я всегда говорила пациентам, что не стройте свою жизнь на утаивании и лжи, это аукнется", — сказала Кинк.

Врачи по-прежнему в замешательстве