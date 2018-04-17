17.04.2018, 07:30

Отцы семейства, аскетичные дамы, 80-летние господа. Портреты ВИЧ-позитивных в Эстонии

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"Тест на ВИЧ должны пройти все!"
Кадри Ибрус
Кадри Ибрус
Вера Степанова
Редактор: Вера Степанова
EST
Intervjuu HIV-spetsialisti Kersti Kink'iga
Intervjuu HIV-spetsialisti Kersti Kink'igaFoto: Kert Saarma

Хотя ВИЧ можно держать под контролем, это знание не дошло даже до многих врачей, пишет Eesti Päevaleht.

"Пациенты с течением времени изменились. 15 лет назад пациент выглядел немного потрепанным, как будто попал в шестерни жизни — это были большей частью наркозависимые. Сегодня на прием приходит совершенно обычный человек, который, как правило, получил инфекцию половым путем. Он не может поверить, что заразился, и обеспокоен, потому что ВИЧ сопутствует клеймо — ты помечен, и общество этого не одобряет", — сказала заведующая инфекционной клиникой Ляэне-Таллинской центральной больницы (LTKH) Керсти Кинк.

"Недавно пришла, например, одна хорошая 40-летняя женщина, тихая и скромная, не пьет и не курит, ведет аскетический образ жизни, живет одна. У нее обнаружили в Таллинне глазное заболевание, которым люди с нормальным иммунитетом не болеют. Поэтому глазные врачи заподозрили, что речь может идти о ВИЧ. Диагноз подтвердился, и заболевание уже было довольно запущено, — указала Кинк. — Она даже не представляла, как могла его получить — это должно было случиться гораздо больше десяти лет назад. Защитная способность ее организма была уже такая плохая. Узнав диагноз, она была в большом шоке".

"Или возьмем, например, одну 60-летнюю женщину, — продолжила Кинк. — Неоднократно выбивал опоясывающий лишай, она без причины потеряла вес, и возникло истощение. Очень хороший дерматолог сделал ей тест на ВИЧ. Болезнь опять же была очень запущена. Очевидно, с момента заражения прошло 10-15 лет. Супруг пациентки умер несколько лет назад, и они никогда не делали тест на ВИЧ".

И еще один пример. "Приходил один чрезвычайно солидный мужчина в возрасте за 50, который из-за своей работы много путешествовал и у которого были и сексуальные контакты. Он чувствовал большую усталость, сильно потел. Неоднократно болел воспалением легких. Врачу-инфекционисту уже по этому описанию ясно, что речь может идти о ВИЧ, — пояснила Кинк. — Первый вопрос пациента был, следует ли проверить и супругу. Разумеется, следует протестировать контактирующих! Мы сделали тест на ВИЧ, и, к сожалению, жена тоже заразилась. Даме не могло и во сне привидеться, что она является носителем ВИЧ".

Среди пациентов Кинк есть и 70-80-летние пенсионеры. Сейчас самый пожилой пациент — 82-летний мужчина, он тоже заразился половым путем.

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Находят с другими заболеваниями

ВИЧ обычно обнаруживается с сопутствующими заболеваниями — больше всего с заболеваниями крови и опухолями, а также с кожными, венерическими и гинекологическими заболеваниями. Всех поступивших в больницу обычно проверяют, так тоже находят ВИЧ-позитивных. "Очень мало тех, кто сам приходит себя протестировать", — признала Кинк.

Для возникновения симптомов ВИЧ должен уже некоторое время находиться в теле человека, обычно годами. В этом случае лечение начинается далеко не тогда, когда могло бы, а больной долго уничтожает свой организм и дальше распространяет заболевание. По большей части так случается по незнанию, однако есть и те, кто знает о своем заболевании, но не осмеливается сказать партнеру.

"Был один чрезвычайно печальный случай. Мужчина не говорил супруге, что уже несколько лет является ВИЧ-позитивным. Супруга забеременела. Ребенку было уже три месяца, когда жена начала подозревать мужа и пошла в анонимный кабинет на проверку. И они были заражены, как мать, так и ребенок. Если бы муж сказал и начал свое лечение, ребенок и жена были бы здоровы, — сказала Кинк. Аналогичные случаи есть и еще. Эти мужчины просто игнорировали все и не осмеливались прийти к врачу".

"Конечно, случалось и так, что когда обнаруживается, что у одного из пары ВИЧ, то второй просто встает и уходит. Говорит, забудь мое имя и все, что было", — признала врач.

Здесь есть одна поучительная история со счастливым концом. "Двое замечательных молодых влюбленных. Женщина была ВИЧ-позитивной и очень боялась, что если она расскажет о своем заболевании, то отношения прекратятся. Оба пришли на прием, и женщина рассказала свою историю. Мы объяснили, что женщина как следует принимает лекарства и не заразна. Мужчина был явно встревожен и обеспокоен. Он сделал тест на ВИЧ, который был в порядке, и получил подтверждение, что здоров. Прошло несколько месяцев, когда женщина сообщила о своей беременности. Теперь в той семье уже двое здоровых детей. Правильные отношения сохраняются. Я всегда говорила пациентам, что не стройте свою жизнь на утаивании и лжи, это аукнется", — сказала Кинк.

Врачи по-прежнему в замешательстве

Важно понимать, что, как следует принимая лекарства, можно держать вирус под контролем, так что угроза заражения исчезает и не заражают партнера и половым путем. Лекарства в виде таблеток, и их легко принимать. Однако аспекты ВИЧ еще не ясны даже многим врачам. Есть врачи, которые до сих пор боятся подходить к человеку с диагнозом ВИЧ, не говоря о предложении теста.

"Врачи должны относиться к тесту на ВИЧ более творчески, невозможно только водить пальцем по инструкциям. Если видно, что человек неоднократно заболевал, то всегда следовало бы проверять", — сказала Кинк.

К сожалению, отделения экстренной медицины (EMO) не особенно хотят делать тест на ВИЧ. Исключение — EMO Ляэне-Таллинской центральной больницы, с которым сотрудничает инфекционная клиника. Там делают очень много тестов и также обнаруживается много случаев. ВИЧ обнаруживали и при сделанном просто из-за высокой температуры тесте.

"Семейные врачи говорят, что опасаются предлагать тест, боясь обидеть пациента. Часть пациентов сами отказываются от теста, боясь, что о них подумает врач. Так много бессмысленного напряжения! Следует объяснить, что тест на ВИЧ — обычный анализ, и добрая традиция предусматривает, что каждый человек должен как минимум раз в жизни сделать этот тест", — призвала доктор. Сейчас под наблюдением врачей более 5000 ВИЧ-позитивных, но предположительно в Эстонии еще 6000-7000 человек, которые не знают о своем заражении.

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