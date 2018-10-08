Отцы, дети и социальные сети. Дочь экс-центриста Эрнитса раскритиковала отца за гомофобные комментарии

На своей странице в Facebook Пеэтер Эрнитс расткритиковал Тайво Пиллера и Марта Хабера, который в последнем выпуске LP рассказывали о том, как стали отцами.

"Вы считаете нормальным, что два гомосексуалиста покупают себе ребенка (за дорогие деньги арендуют матку чужой женщины) и начинают его вместе растить?" — написал Эрнитс.

Он добавил, что однополые пары якобы в основном растят себе подобных, а суррогатное материнство в Эстонии, как и в большинстве других стран ЕС, запрещено.

Со словами отца не согласилась Ханна Эрнитс, которая выразила поддержку однополым семьям: "Их дети могут быть счастливы, что у них есть преданные и любящие родители, чего нельзя сказать о многих гетеросексуальных родителях".

"Папа, я понимаю, что ты теперь перед выборами должен потихоньку создавать свой имидж гомофоба в рядах EKRE, но на самом деле очень скучно, когда ты играешь все на одной дудке", — сказала она и добавила, что му лучше сосредоточиться на том, как реально сделать Эстонию лучше.

Позже Ханна Эрнитс добавила, что считает написанное отцом настоящим разжиганием ненависти. После посыпавшихся ей в ответ критичных комментариев она указала отцу на то, что это показывает, каким теперь будет его круг избирателей.