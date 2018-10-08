08.10.2018, 11:30

Отцы, дети и социальные сети. Дочь экс-центриста Эрнитса раскритиковала отца за гомофобные комментарии

 (27)
rus.delfi.ee
EST 7
Отцы, дети и социальные сети. Дочь экс-центриста Эрнитса раскритиковала отца за гомофобные комментарии
Ekspress Meedia

Присоединившийся к EKRE экс-центрист Пеэтер Эрнитс в Facebook раскритиковал статью об однополой паре, что вызвало недовольство его дочери Ханны, которая обвинила отца в разжигании ненависти.

На своей странице в Facebook Пеэтер Эрнитс расткритиковал Тайво Пиллера и Марта Хабера, которые в последнем выпуске LP рассказывали о том, как стали отцами.

"Вы считаете нормальным, что два гомосексуалиста покупают себе ребенка (за дорогие деньги арендуют матку чужой женщины) и начинают его вместе растить?" — написал Эрнитс.

Он добавил, что однополые пары якобы в основном растят себе подобных, а суррогатное материнство в Эстонии, как и в большинстве других стран ЕС, запрещено.

Со словами отца не согласилась Ханна Эрнитс, которая выразила поддержку однополым семьям: "Их дети могут быть счастливы, что у них есть преданные и любящие родители, чего нельзя сказать о многих гетеросексуальных родителях".

Читайте также:

"Папа, я понимаю, что ты теперь перед выборами должен потихоньку создавать свой имидж гомофоба в рядах EKRE, но на самом деле очень скучно, когда ты играешь все на одной дудке", — сказала она и добавила, что ему лучше сосредоточиться на том, как реально сделать Эстонию лучше.

Позже Ханна Эрнитс добавила, что считает написанное отцом настоящим разжиганием ненависти. После посыпавшихся ей в ответ критичных комментариев она указала отцу на то, что это показывает, каким теперь будет его круг избирателей.

Сам Пеэтер Эрнитс дочери не ответил, но к написанному ей присоединилась ее сестра Мари-Лийс Эрнитс, а также и общественные деятели, как Юку-Калле Райд и Варро Вооглайд.

Конфликт отцов и детей возникал и у других членов EKRE. Например, недавно бывший председатель совета Банка Эстонии Яан Мянник сообщил, что не будет баллотироваться в рядах консерваторов. "Дети сказали, что им все время приходится слышать "Твой отец — расист!" и отвечать на вопросы "Твой отец — расист?" — объяснил он.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


На работе по двое суток и более. Как в арестном доме Пыхьяской префектуры решали проблему нехватки персонала

08.10.2018
Сотрудники расположенного на Рахумяэ арестного дома Пыхьяской префектуры прекрасно знали, каково это, когда рабочий день длится не восемь, а все 24, 36 или даже 48 часов подряд, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

Коалиция Юри Ратаса в Рийгикогу осталась в меньшинстве: Тийна Кангро покинула фракцию Isamaa

08.10.2018
В Рийгикогу пополнились ряды парламентариев без фракции, так как фракцию Isamaa покинула Тийна Кангро. Таким образом, с сегодняшнего дня правящая коалиция осталась в меньшинстве: в нее входят лишь 50 из 101 члена Рийгикогу.
Подробнее


Утренняя хроника ДТП: в связи с черным льдом на дорогах произошло множество аварий и пострадала женщина

08.10.2018
Сегодня утром часть эстонских дорог покрыл черный лед. В связи с этим произошло несколько ДТП, а также постардал один человек, сообщает Пыхьяская префектура.
Подробнее


Отцы, дети и социальные сети. Дочь экс-центриста Эрнитса раскритиковала отца за гомофобные комментарии

08.10.2018
Присоединившийся к EKRE экс-центрист Пеэтер Эрнитс в Facebook раскритиковал статью об однополой паре, что вызвало недовольство его дочери Ханны, которая обвинила отца в разжигании ненависти.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBR/02
119,- €
101,15 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106672002
139,50 €
83,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €
-15% Meeste käekell Police KING COBRA PL.14538JSBN/65A
219,- €
186,15 €
-15% Meeste käekell Police CYCLONE PL.14639JSBU/02
209,- €
177,65 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106672001
135,- €
81,- €

Закон для всех един: за парковку на 5 минут оштрафовали на 200 евро, справедливо ли это?

08.10.2018
"Я инвалид колясочник, этим летом я был на Чудском озере. Было очень жарко, вы сами знаете. Мне стало плохо, и я друга попросил заехать под знак, чтобы посадить меня в машину. Прибежал, как я понял, хозяин кемпинга неподалеку и начал фотографировать. Мы объяснили ситуацию, он не предложил помощь и прогнал нас. После чего сказал моему другу, что в следующий раз не надо брать таких друзей. В итоге я получил штраф 200 евро. Как вы считаете, в такой ситуации, заехав на пять минут под знак на 10 метров, справедливо получить такое наказание?" — спрашивает читатель "МК-Эстонии" Николай.
Подробнее


ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором и победа пророссийской партии на выборах в Латвии

08.10.2018
Главным событием минувших выходных стал бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, который закончился очень двусмысленно и неожиданно. А в Латвии в ходе парламентских выборов большинство голосов избирателей набрала пророссийская партия "Согласие". Что еще интересного вы могли пропустить — читайте в нашей подборке!
Подробнее