Отчет: развитие прав представителей ЛГБТ-сообщества Эстонии застопорилось

Недавно был подготовлен отчет, в рамках которого рассмотрено, насколько в эстонском правовом пространстве и в административной практике следуют наставлениям Евросовета, направленным на снижение уровня дискриминации представителей ЛГБТ-сообщества. Это — второй анализ подобного масштаба, в котором освещены различные сферы жизни: свобода самовыражения, здравоохранение, образование, дом и семья, ходатайства о предоставлении убежища и т. д.
Из отчета следует, что в течение последних пяти лет были приняты или изменены некоторые важные законы. Например, в 2016 году вступил в силу Закон о сожительстве, на основании которого однополым парам предоставлена возможность зарегистрировать сожительство и усыновить детей внутри семьи. Годом ранее было изменено постановление Правительства ЕР, ввиду которого стало возможно ходатайство о получении нового документа об образовании после изменения юридических личных данных.
Этими изменениями развитие пока ограничилось. По мнению ЛГБТ-Ассоциации Эстонии, следует упростить процесс признания пола, а также изменить положения Пенитенциарного кодекса таким образом, чтобы ненависть в качестве мотива для совершения преступления была бы отягчающим обстоятельством, а также необходимо повысить осведомленность сотрудников госструктур относительно разжигание ненависти.