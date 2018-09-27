Отчет: развитие прав представителей ЛГБТ-сообщества Эстонии застопорилось

Из отчета следует, что в течение последних пяти лет были приняты или изменены некоторые важные законы. Например, в 2016 году вступил в силу Закон о сожительстве, на основании которого однополым парам предоставлена возможность зарегистрировать сожительство и усыновить детей внутри семьи. Годом ранее было изменено постановление Правительства ЕР, ввиду которого стало возможно ходатайство о получении нового документа об образовании после изменения юридических личных данных.

Этими изменениями развитие пока ограничилось. По мнению ЛГБТ-Ассоциации Эстонии, следует упростить процесс признания пола, а также изменить положения Пенитенциарного кодекса таким образом, чтобы ненависть в качестве мотива для совершения преступления была бы отягчающим обстоятельством, а также необходимо повысить осведомленность сотрудников госструктур относительно разжигание ненависти.