Отбывающий пожизненное в Тартуской тюрьме серийный убийца Устименко взялся за старое

Отбывающий пожизненное наказание за убийство пяти человек Юрий Устименко снова находится под следствием. На этот раз за нападение на работника Тартуской тюрьмы, пишет Eesti Ekspress.

”14 февраля (прошлого года — прим.ред.) во время вечерней переклички отбывающий пожизненное наказание заключенный с извлеченным из одноразового бритвенного станка лезвием напал на чиновника. Чиновники применили в отношении заключенного силу и надели на него наручники. На лице и шее чиновника остались различные повреждения и ему была оказана первая помощь. В отношении заключенного были применены дополнительные меры безопасности. Тюрьма возбудила в его отношении уголовное дело”, — написано на сайте Министерства юстиции. Пресс-секретарь ведомства Леаника Либеон сказала, что более подробно комментировать в связи с требованиями о защите данных не может.

Пресс-секретарь Лыунаской прокуратуры Каури Синкевичус сказала, что по каким статьям будет предъявлено обвинение, станет ясно по завершению процессуальных действий и экспертиз. Более подробную информация дать не представляется возможным.

Весной 2002 года Устименко и его подельник Дмитрий Медведев взорвали в Таллинне бомбу и убили водителя такси и продавщицу. В Тарту они убили еще одну продавщицу, в Силламяэ — перевозившего деньги работника склада, а в Валке — полицейского. Медведев был убит в перестрелке в Валке, Устименко задержали позже в Польше.

Устименко неоднократно подавал на тюрьму жалобы. Так, в прошлом году он через суд требовал 1000 евро за то, что содержится в унижающих человеческое достоинство условиях. Ему не нравилось, что решетки закрыты пластиковым стеклом, туалет не отделен и снабжен видеокамерой. Тюрьма ответила, что камера сломана, а пластиковое стекло установлено для того, чтобы Устименко и другие заключенные не кидали в работников тюрьмы едой, различными предметами и испражнениями.