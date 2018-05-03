От желания переманить до острой критики. Как отреагировали политики на появление ”Eesti 200”

Комментируя появление новой политической силы, министр финансов Тоомас Тынисте (IRL) сказал, что, несмотря на то, что нынешние парии не столь новы и интересны, об их ”увядании” в свете сегодняшних новостей говорить не приходится, так как они научились выносить уроки из своих ошибок, становясь с каждым разом все более зрелыми и опытными.

EKRE настроена в отношении ”Eesti 200” довольно скептически. Председатель партии Хенн Пыллуаас сказал, что представленные в манифесте тезисы довольно расплывчаты, а отсутствие четкой позиции указывает на тактический ход, которым они надеются привлечь к себе внимание максимального количества народа.

”Есть знаки, который указывают на то, что эта партия будет культивировать прагматичную, враждебную государству и мультикультурную политику. Например, один из ее лидеров Кристина Каллас желает для Эстонии двуязычия и больше беженцев”, — сказал политик. По его мнению, на выборах они просто заберут голоса у реформистов и социал-демократов и разобщат либеральный сектор.