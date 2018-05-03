От желания переманить до острой критики. Как отреагировали политики на появление ”Eesti 200”

Известие о создании новой политической силы под названием ”Eesti 200” вызвало как у общественности, так и у политиков бурную реакцию, а некоторые партии сразу же стали пытаться склонить ее на свою сторону.
Так, лидер Центристской партии и премьер-министр Юри Ратас сказал Delfi, что они, несомненно, готовы к всестороннему сотрудничеству с ”Eesti 200”. ”В обнародованном сегодня манифесте мне импонирует то, что его инициаторы хотят пересмотреть центральные проблемы эстонской политики без оглядки на прежние догмы. Будь то национальная, налоговая, экономическая или социальная политика. Чем больше у нас политических сил и взаимопонимания относительного того, что одного единственно верного способа для достижения наших общих целей не существует, тем лучше”, — сказал он.
Кая Каллас в свою очередь также заявила, что у Партии реформ с ”Eesti 200” есть много общего: например_ понимание необходимости модернизации системы э-государства, излишнего количества регуляций, недостаточной свободы предпринимательства, а также подход к вопросам здравоохранения и образования.