03.05.2018, 14:30

От желания переманить до острой критики. Как отреагировали политики на появление ”Eesti 200”

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rus.delfi.ee
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От желания переманить до острой критики. Как отреагировали политики на появление ”Eesti 200”
Foto: Taavi Sepp

Известие о создании новой политической силы под названием ”Eesti 200” вызвало как у общественности, так и у политиков бурную реакцию, а некоторые партии сразу же стали пытаться склонить ее на свою сторону.

Так, лидер Центристской партии и премьер-министр Юри Ратас сказал Delfi, что они, несомненно, готовы к всестороннему сотрудничеству с ”Eesti 200”. ”В обнародованном сегодня манифесте мне импонирует то, что его инициаторы хотят пересмотреть центральные проблемы эстонской политики без оглядки на прежние догмы. Будь то национальная, налоговая, экономическая или социальная политика. Чем больше у нас политических сил и взаимопонимания относительного того, что одного единственно верного способа для достижения наших общих целей не существует, тем лучше”, — сказал он.

Кая Каллас в свою очередь также заявила, что у Партии реформ с ”Eesti 200” есть много общего: например_ понимание необходимости модернизации системы э-государства, излишнего количества регуляций, недостаточной свободы предпринимательства, а также подход к вопросам здравоохранения и образования.

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Комментируя появление новой политической силы, министр финансов Тоомас Тынисте (IRL) сказал, что, несмотря на то, что нынешние парии не столь новы и интересны, об их ”увядании” в свете сегодняшних новостей говорить не приходится, так как они научились выносить уроки из своих ошибок, становясь с каждым разом все более зрелыми и опытными.

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EKRE настроена в отношении ”Eesti 200” довольно скептически. Председатель партии Хенн Пыллуаас сказал, что представленные в манифесте тезисы довольно расплывчаты, а отсутствие четкой позиции указывает на тактический ход, которым они надеются привлечь к себе внимание максимального количества народа.

”Есть знаки, который указывают на то, что эта партия будет культивировать прагматичную, враждебную государству и мультикультурную политику. Например, один из ее лидеров Кристина Каллас желает для Эстонии двуязычия и больше беженцев”, — сказал политик. По его мнению, на выборах они просто заберут голоса у реформистов и социал-демократов и разобщат либеральный сектор.

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