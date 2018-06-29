От забытых в томографе пациентов до инвалидностей и смертей. Как наши больницы охраняют тайны, о которых никогда и никто не узнает

У государства нет возможности осуществлять надзор над касающимися врачебных ошибок компромиссными договорами. Об ошибках знают только больницы и пациенты, пишет Eesti Päevaleht.
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У государства нет возможности осуществлять надзор над касающимися врачебных ошибок компромиссными договорами. Об ошибках знают только больницы и пациенты, пишет Eesti Päevaleht.
Keskkonnasäästlike transpordilahenduste juht
SCANIA EESTI AS
Tähtaeg: 10.07.2018
Grupi ärikontroller
OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS ...
Tähtaeg: 01.07.2018
Hooldustöötaja, kokk, abikokk
VIRU HAIGLA AS
Tähtaeg: 31.07.2018
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