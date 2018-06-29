29.06.2018, 10:05

От забытых в томографе пациентов до инвалидностей и смертей. Как наши больницы охраняют тайны, о которых никогда и никто не узнает

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Йоозеп Тикс
Йоозеп Тикс
EST 6
От забытых в томографе пациентов до инвалидностей и смертей. Как наши больницы охраняют тайны, о которых никогда и никто не узнает
Shutterstock

У государства нет возможности осуществлять надзор над касающимися врачебных ошибок компромиссными договорами. Об ошибках знают только больницы и пациенты, пишет Eesti Päevaleht.

Стену молчания пробил инцидент с забытым в томографе клиники ТУ пациентом. Медицинские круги заволновались, а случаем занялись Департамент здравоохранения и бюро канцлера права. Инцидент, скрытый за компромиссным договором, все же стал достоянием общественности.

Больницы отказываются называть число компромиссных договоров и сумму выплаченных компенсаций. По имеющимся данным, суммы внушительные.

Но и ошибки бывают очень серьезны...

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