От забытых в томографе пациентов до инвалидностей и смертей. Как наши больницы хранят тайны, о которых никогда и никто не узнает

У государства нет возможности осуществлять надзор над касающимися врачебных ошибок компромиссными договорами. Об ошибках знают только больницы и пациенты, пишет Eesti Päevaleht.
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У государства нет возможности осуществлять надзор над касающимися врачебных ошибок компромиссными договорами. Об ошибках знают только больницы и пациенты, пишет Eesti Päevaleht.
Müügijuht-turundusjuht, projektijuht, disainer, kl…
NORRISON OÜ
Tähtaeg: 20.07.2018
Keskkonnasäästlike transpordilahenduste juht
SCANIA EESTI AS
Tähtaeg: 10.07.2018
Jaekliendi kanali juht
ERGO KINDLUSTUS (TRIPOD GRUPP OÜ)
Tähtaeg: 02.07.2018
Euroopa liidu üldkohtu kohtuniku kandidaat
VÄLISMINISTEERIUM
Tähtaeg: 20.07.2018
Vanemraamatupidaja
KPMG RAAMATUPIDAMISTEENUSED OÜ ...
Tähtaeg: 10.07.2018
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