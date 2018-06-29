От забытых в томографе пациентов до инвалидностей и смертей. Как наши больницы хранят тайны, о которых никогда и никто не узнает

Стену молчания пробил инцидент с забытым в томографе клиники ТУ пациентом. Медицинские круги заволновались, а случаем занялись Департамент здравоохранения и бюро канцлера права. Инцидент, скрытый за компромиссным договором, все же стал достоянием общественности.

Больницы отказываются называть число компромиссных договоров и сумму выплаченных компенсаций. По имеющимся данным, суммы внушительные.

Но и ошибки бывают очень серьезны...