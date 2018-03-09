От вымогательств до похищений и насилия. Как банда эстонцев в Финляндии держала в страхе местных соотечественников

В этом году полиция Финляндии задержала с десяток граждан Эстонии, подозреваемых в ряде преступлений: от мошенничеств и вымогательств до похищений и попыток убийства. Особенным случай делает и то, что их жертвами были тоже эстонцы, пишет Eesti Päevaleht.

По данным финской полиции, эпизоды связаны с ”черными” зарплатами в строительном секторе. Пожелавший остаться анонимным источник подтвердил изданию, что преступники выискивали соотечественников и досаждали им систематически. Полиция при этом полагает, что в некоторых случаях преступление было заказано самими работающими нелегально эстонцами.

По словам ведущего дело следователя Петри Райниала, часть связанных с преступной группировкой людей все еще находится на свободе. Возраст подозреваемых 30-40 лет. ”Я не хочу называть это организованной преступной деятельностью, как это любят преподносить в Финляндии. Речь идет о типичной слабосвязанной криминальной сети, где все люди знают друг друга”, — сказал он изданию. Несмотря на то, что подробности в интересах следствия не разглашаются, страж порядка подтвердил, что граждан Финляндии ни среди преступников, ни среди жертв нет, и что в ходе следствия было конфисковано несколько единиц оружия, в том числе огнестрельного. ”Скажем так, все причастные к делу связаны со строительным бизнесом, и у них возникли разногласия по части выплаты зарплаты”, — добавил Райниала.

По данным финского канала MTV, предпосылкой для части эпизодов стало то, что работодатель-эстонец не выплатил рабочим обещанную зарплату в конверте, после чего те обратились за помощью к преступникам. Помимо прочего, жертвы отвозились в промзону Таттарисуо в Хельсинки, где в отношении них с целью оказания давления применялись насильственные действия особо жестокого характера.

”Востребовать нелегальные зарплаты законными методами может быть очень сложно, поэтому люди действуют своими силами. Сейчас мы выясняем, что стоит за вымогательствами. Кто кому и сколько должен. Некоторые личности еще не задержаны. Предварительное следствие продолжается”, — сказал Райниала.

По данным источника, речь, вероятно, идет о хорошо известной местным эстонцам шайке, которая ”специализировалась” на вымогательстве денег у соотечественников. ”На выходных члены банды промышляли в клубах, в которые ходят эстонцы. Создавали напряжение и нарывались на конфликт. Организованно, вооружившись ножами. Позже они вновь разыскивали жертву, чтобы выманить у нее деньги. Угрожали насилием, которое при необходимости и применяли. В конфликте их больше всего интересовало, не занимается ли жертва бизнесом и нельзя ли у нее выманить побольше денег. Некоторые из них занимались свободной борьбой и были хорошо натренированы, но были и наркоманы”, — рассказал источник. По его словам, все преступники были по национальности эстонцами, русскоязычных среди них не наблюдалось.

”Они издевались и мешали обычным посетителям клуба и простым эстонским работягам. Я очень рад, что воздух стал чище. Это была реальная ОПГ, с четким распределением ролей, а не простая компашка эстонцев”.

Источник отметил, что ставшие жертвами преступников эстонцы относились к финской полиции скептически: ”Там были люди, имеющие запрет на въезд в Финляндию, но в ходе конфликтов полиция сама стала бояться и не вмешивалась. Она даже не проверяла документы. В этом смысле нормальные местные люди находились в незавидном положении. Казалось, что помощь получить трудно, поскольку преступники не боялись приходить домой и вытаскивать ножи в ночных клубах”.

Пресс-секретарь Центральной криминальной полиции Эстонии Оля Кивистик сказала изданию, что полиция о ведущихся за рубежом делах информации не предоставляет.