От соцдемов на руководящие посты в волости Виймси претендуют женщины

На осенних муниципальных выборах кандидатом на пост волости Виймси от соцдемов станет предприниматель и председатель совета Музея народа побережья Анника Вайкла, а на пост председателя горсобрания — министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало, сообщает Социал-демократическая партия.

Кандидат на пост старейшины Виймси Анника Вайкла сказала, что соцдемы идут на муниципальные выборы в Виймси с сильнейшим списком. ”По нашему списку баллотируются как местные предприниматели, сельские старосты, так и борцы за здоровый образ жизни”.

Урве Пало отметила, что несмотря на то, что сейчас занимает должность министра, это не навсегда. ”Со времен, когда я работала заместителем старейшины Виймси, я знаю, какие возможности и проблемы существуют в волости. Я хочу внести свой вклад в развитие своего родного края и смогу это сделать в горсобрании — сейчас или немного позже”.

Наиважнейшие обещания соцдемов в Виймси касаются возвращения кухни в школы и сады, а также создания пособия в 150 евро на кружки по интересам.

Вайкла подчеркнула, что каждый третий человек, который встречается на улицах Виймси — ребенок. ”С ликвидацией школьной кухни существенной экономии не случилось, а вот качество еды пострадало. Некоторые, наверное, помнят из своего детства холодный молочный суп и синюю картошку. Такого опыта нашим детям не надо”.

По словам Пало, детские пособия для социал-демократов всегда были краеугольным камнем коалиционных переговоров. Пало считает, что в Виймси необходимо больше внимания обращать на детей, а также создать пособие для занятий в кружках по интересам.