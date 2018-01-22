22.01.2018, 12:30

От ручек до спиннеров. Департамент полиции и погранохраны приобретет сувениров на 220 000 евро

 (18)
rus.delfi.ee
EST
Politseimaja
Pilt on illustratiivneFoto: Andres Putting

Департамент полиции и погранохраны в течение трех лет приобретет на основании тендера сувениров на сумму около 220 000 евро.

Среди сувениров с символикой департамента будут ручки, карандаши, брелки, воздушные шары, шнурки, кружки, спиннеры, банные полотенца, парковочные часы, пазлы, карманные фонарики, подарочные пакеты и прочее.

Условием заключения договора является самая низкая цена и длительность договора сроком на три года. Предварительная стоимость тендера составляет 219 000 евро.

Читайте также:
180 000€
Tallinn, Квартира
209 000€
Kiili vald, Часть дома
185 000€
Tallinn, Квартира
102 900€
Tallinn, Квартира
83 000€
Tallinn, Квартира
185 000€
Tallinn, Квартира
126 500€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
229 500€
Tallinn, Квартира
155 000€
Tallinn, Квартира
99 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
90 990€
Tallinn, Квартира
129 990€
Tallinn, Квартира
103 990€
Tallinn, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии