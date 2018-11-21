ОТ РЕДАКЦИИ EPL | Сладкие налоговые посулы, которые на самом деле — пшик

Предвыборный период — это время заманчивых обещаний по налоговой реформе. Однако, политики, нажмите-ка лучше на тормоза, прежде чем обещать людям ”оставить больше денег на руках” или занимать прочей налоговой ”благотворительностью”. На этой неделе были обнародованы результаты опросов пожеланий жителей Эстонии в сфере налогов, которые подтверждают, что плохо продуманные реформы могут легко принести больше вреда, чем пользы.
Действительно, отвечая на вопросы исследования, 92% респондентов вполне политкорректно заявили, что уплата налогов для них важная гражданская обязанность. Однако более конкретные вопросы показали, что жители страны далеко не так единодушно исполняют эту обязанность во всех ситуациях. Например, ”премии в конвертах” задекларировали лишь половина людей, плюс каждый пятый из них — не всю сумму.
Политикам следует понять, что чем меньше человек доволен предоставляемыми правительством или государством услугами, тем меньше у него болит душа по неоплаченным налогам. Более качественное госуправление и лучшие услуги повышают потенциал высоких налоговых поступлений. Целая треть из не доверящих правительству Эстонии жителей страны не станут переживать из-за уклонения от налогов. Среди тех, кто правительству доверяют, таких всего 8%.
Политики, прежде чем бросаться заманчивыми обещаниями, задумайтесь — действительно ли они решат какие-либо проблемы. Зачастую нет.
Если же политики поспешат решать кризис недоверия репрессивными методами, то выстрелят себе в ногу — самые требовательные налогоплательщики одновременно и самые мобильные, это студенты и предприниматели. Разозлите их, вовсе останетесь без тех, кто платит налоги. Вместо это нужно бы запомнить, что почти каждый второй житель Эстонии заявил, что согласился бы платить чуть больше налогов, если был бы уверен, что деyьги будут использованы на важные для него цели.
Наверное, нынешнее правительство тоже организовало свой план налоговых реформ исходя все-таки из лучших намерений. Однако отчего-то лишь каждый третий житель Эстонии считает, что налоговая система в государстве стала в последнее время более справедливой. С таким утверждением не согласен каждый второй эстоноземелец. Очевидно, причина в тенденции, которую недавно по-снайперски сформулировал вице-канцлер Министерства финансов Дмитрий Егоров: ”Самая большая проблема — ”сексуальные посулы” политиков, после которых нам приходится искать проблемы, которым эти решения подходили бы”.