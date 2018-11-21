ОТ РЕДАКЦИИ EPL | Сладкие налоговые посулы, которые на самом деле — пшик

Действительно, отвечая на вопросы исследования, 92% респондентов вполне политкорректно заявили, что уплата налогов для них важная гражданская обязанность. Однако более конкретные вопросы показали, что жители страны далеко не так единодушно исполняют эту обязанность во всех ситуациях. Например, ”премии в конвертах” задекларировали лишь половина людей, плюс каждый пятый из них — не всю сумму.

Политикам следует понять, что чем меньше человек доволен предоставляемыми правительством или государством услугами, тем меньше у него болит душа по неоплаченным налогам. Более качественное госуправление и лучшие услуги повышают потенциал высоких налоговых поступлений. Целая треть из не доверящих правительству Эстонии жителей страны не станут переживать из-за уклонения от налогов. Среди тех, кто правительству доверяют, таких всего 8%.

Политики, прежде чем бросаться заманчивыми обещаниями, задумайтесь — действительно ли они решат какие-либо проблемы. Зачастую нет.