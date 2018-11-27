27.11.2018, 07:00

ОТ РЕДАКЦИИ EPL | Митинг EKRE: как в Центральной Африке

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rus.delfi.ee
EST
Tarand EKRE miitingul
Tarand EKRE miitingulFoto: Kaader videost

Разве не парадоксально, что партия EKRE, выдающая себя за национальную силу и поддерживающая миграционную политику в стиле ”если черный, выйди вон”, выдает на площади перед замком Тоомпеа представление, напоминающее сходки интернационалистов начала 1990-х или мягкий вариант политических ”дискуссий” в регионе Экваториальной Африки?

Конечно, правда и то, что и Индрек Таранд, поваленный на митинге EKRE на землю и получивший пинков по филейной части, сам радостно способствовал тому, чтобы протестующие потеряли самообладание — он прорвался против их желания на сцену, выхватил микрофон и выкрикнул несколько лозунгов. Митингующим это не понравилось, потому что они пришли туда не дискуссии разводить, но в кругу своих отчехвостить ”картельных политиков”, особенно соцдемов, за предательство Эстонского государства и за то, что спрятались они от народа.

Стороны конфликта уже обратились в полицию. Закон об охране порядка гласит, что организатор собрания (в данном случае политический советник EKRE Урмас Эспенберг) обязан гарантировать его мирное проведение и безопасность участников. Так же здесь уместен параграф Уложения о наказаниях о физическом насилии. В свою очередь EKRE вменяет Таранду другой параграф — о препятствии проведению публичного собрания либо его насильственном разгоне.

Насилие и ”физические” дебаты не должны становиться нормой в Эстонии. Слишком легко отдать демократию в руки драчунов.

Первичная ответственность за то, чтобы митинг не превратился в беспорядки, в любом случае лежит на его организаторе. К сожалению, от EKRE относительно знакового инцидента в понедельник слышны были только самооправдания — дескать, их спровоцировали, сломали им микрофон и т.д.

Как бы вы тогда справились с управлением страной, если от одной небольшой провокации у вас ”крыша поехала” и утратилось достоинство?!

Ответ может крыться в тексте Марта Хельме, опубликованном в разделе мнений газеты Eesti Päevaleht и Delfi. Хельме пригрозил, что если со сторонниками EKRE не будут считаться, то столкновения неизбежны. Еще он заявил, что EKRE ”в любом случае осуждает насилие”, но будто бы не соответствует действительности, что члены EKRE ”беспричинно устроили насилие в отношении Таранда”. Означает ли это, что Хельме осуждает насилие со стороны EKRE, либо наоборот, что он частично его одобряет?

Насилие и ”физические” дебаты не должны становиться нормой в Эстонии. Обе стороны, наслаждавшиеся вчера своим выступлением, могли в далььнейшем отступить на пару шагов. Слишком легко отдать демократию в руки драчунов.

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