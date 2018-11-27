ОТ РЕДАКЦИИ EPL | Митинг EKRE: как в Центральной Африке

Конечно, правда и то, что и Индрек Таранд, поваленный на митинге EKRE на землю и получивший пинков по филейной части, сам радостно способствовал тому, чтобы протестующие потеряли самообладание — он прорвался против их желания на сцену, выхватил микрофон и выкрикнул несколько лозунгов. Митингующим это не понравилось, потому что они пришли туда не дискуссии разводить, но в кругу своих отчехвостить ”картельных политиков”, особенно соцдемов, за предательство Эстонского государства и за то, что спрятались они от народа.

Стороны конфликта уже обратились в полицию. Закон об охране порядка гласит, что организатор собрания (в данном случае политический советник EKRE Урмас Эспенберг) обязан гарантировать его мирное проведение и безопасность участников. Так же здесь уместен параграф Уложения о наказаниях о физическом насилии. В свою очередь EKRE вменяет Таранду другой параграф — о препятствии проведению публичного собрания либо его насильственном разгоне.

Насилие и ”физические” дебаты не должны становиться нормой в Эстонии. Слишком легко отдать демократию в руки драчунов.

Первичная ответственность за то, чтобы митинг не превратился в беспорядки, в любом случае лежит на его организаторе. К сожалению, от EKRE относительно знакового инцидента в понедельник слышны были только самооправдания — дескать, их спровоцировали, сломали им микрофон и т.д.

Как бы вы тогда справились с управлением страной, если от одной небольшой провокации у вас ”крыша поехала” и утратилось достоинство?!