27.11.2018, 07:00

ОТ РЕДАКЦИИ EPL | Митинг EKRE: как в Центральной Африке

 (23)
rus.delfi.ee
EST 5
Tarand EKRE miitingul
Tarand EKRE miitingulFoto: Kaader videost

Разве не парадоксально, что партия EKRE, выдающая себя за национальную силу и поддерживающая миграционную политику в стиле ”если черный, выйди вон”, выдает на площади перед замком Тоомпеа представление, напоминающее сходки интернационалистов начала 1990-х или мягкий вариант политических ”дискуссий” в регионе Экваториальной Африки?

Конечно, правда и то, что и Индрек Таранд, поваленный на митинге EKRE на землю и получивший пинков по филейной части, сам радостно способствовал тому, чтобы протестующие потеряли самообладание — он прорвался против их желания на сцену, выхватил микрофон и выкрикнул несколько лозунгов. Митингующим это не понравилось, потому что они пришли туда не дискуссии разводить, но в кругу своих отчехвостить ”картельных политиков”, особенно соцдемов, за предательство Эстонского государства и за то, что спрятались они от народа.

Стороны конфликта уже обратились в полицию. Закон об охране порядка гласит, что организатор собрания (в данном случае политический советник EKRE Урмас Эспенберг) обязан гарантировать его мирное проведение и безопасность участников. Так же здесь уместен параграф Уложения о наказаниях о физическом насилии. В свою очередь EKRE вменяет Таранду другой параграф — о препятствии проведению публичного собрания либо его насильственном разгоне.

Насилие и ”физические” дебаты не должны становиться нормой в Эстонии. Слишком легко отдать демократию в руки драчунов.

Первичная ответственность за то, чтобы митинг не превратился в беспорядки, в любом случае лежит на его организаторе. К сожалению, от EKRE относительно знакового инцидента в понедельник слышны были только самооправдания — дескать, их спровоцировали, сломали им микрофон и т.д.

Как бы вы тогда справились с управлением страной, если от одной небольшой провокации у вас ”крыша поехала” и утратилось достоинство?!

Ответ может крыться в тексте Марта Хельме, опубликованном в разделе мнений газеты Eesti Päevaleht и Delfi. Хельме пригрозил, что если со сторонниками EKRE не будут считаться, то столкновения неизбежны. Еще он заявил, что EKRE ”в любом случае осуждает насилие”, но будто бы не соответствует действительности, что члены EKRE ”беспричинно устроили насилие в отношении Таранда”. Означает ли это, что Хельме осуждает насилие со стороны EKRE, либо наоборот, что он частично его одобряет?

Насилие и ”физические” дебаты не должны становиться нормой в Эстонии. Обе стороны, наслаждавшиеся вчера своим выступлением, могли в далььнейшем отступить на пару шагов. Слишком легко отдать демократию в руки драчунов.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Тернистый путь Яны Тоом из русской журналистики на вершины эстонской политики

27.11.2018
Без сомнения, Яна Тоом — одна из ярчайших звезд на небосклоне отечественной политики, хотя ее свет последние 4 года доходит к нам отражением из Брюсселя. Кому-то он все равно очень сильно режет глаза, а для других служит маяком и даже источником тепла, но очевидно, что судьба быстро сгорающих и превращающихся в «черные дыры» т. н. «сверхновых» звезд Яне Игоревне не грозит. Она пришла, чтобы остаться.
Подробнее

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Соцдемы — о вчерашней атаке на Таранда на митинге EKRE. Сам потерпевший задерживается

27.11.2018
Социал-демократическая партия на сегодняшней пресс-конференции комментирует события последних дней. В ней примут участие председатель партии Евгений Осиновский, евродепутат Индрек Таранд и министр внутренних дел Катри Райк.
Подробнее




ВИДЕО DELFI: Антон Долин: желаю эстонскому кинематографу независимости, нахальности и куража

27.11.2018
В понедельник, 26 ноября, в Таллинне прошла открытая лекция российского кинокритика Антона Долина, приуроченная к международному кинофестивалю PÖFF. Смотрите интервью Rus.Delfi!
Подробнее

-40% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €
77,40 €
-40% Meeste kinkekomplekt Daniel Wellington DW00500002
179,- €
107,40 €
-40% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100009
189,- €
113,40 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black Metal
290,- €
269,70 €
-30% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBU/02M
250,- €
175,- €
-40% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100014
189,- €
113,40 €

Эйнар Виснапуу — король алкоралли

27.11.2018
В бюджет страны в этом году поступит почти на сто миллионов евро меньше, чем прогнозировалось, в прошлом недосчитались 88 миллионов евро. Причина кроется во все набирающей обороты приграничной торговле, пионером которой был Эйнар Виснапуу.
Подробнее

Под Пярну задержали вора из Латвии, укравшего телевизор, мясорубку и прочие ценности

27.11.2018
Сотрудники Ляэнеской префектуры задержали 37-летнего вора из Латвии, обчистившего частные дома в Пярну. Прокуратура с разрешения суда взяла иностранца под стражу на два месяца, сообщает rus.err.ee.
Подробнее

Злоключения на посту министра, или Как Евгения Осиновского возненавидели за алкогольные акцизы

27.11.2018
Председатель Социал-демократической партии и бывший министр социальных дел Евгений Осиновский занял пятое место в ТОП самых влиятельных личностей среди русскоязычного населения в 2018 году по версии Delfi и EPL. В этом году он мало кого оставил равнодушным. Его влияние на русскоязычное население Эстонии отрицать нельзя — но тут стоит отметить, что оно для кого-то было скорее отрицательным, чем положительным.
Подробнее

ОНЛАЙН-БЛОГ: Конфликт России с Украиной в Керченском проливе

27.11.2018
26 ноября корабли ВМФ России захватили три украинских корабля в Керченском проливе. Пограничная служба ФСБ обвинила украинских моряков в нарушении морской границы. Украина назвала действия России актом агрессии.
Подробнее

Ликвидация: 10 вещей, которые надо немедленно выбросить из дома

27.11.2018
В каждом доме затаился хлам, даже если его не видно. И если у вас не поднимается рука выбросить что-то, то помните, что вещи, захламляющие дом, препятствуют свободной циркуляции энергии. В таком доме ничего не хочется делать, проявляются апатия, лень, в нем даже трудно дышать, а вещи как бы давят на мозг. Comode составил список 10 вещей, которые вы можете выбросить прямо сейчас.
Подробнее

Более 140 дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии

26.11.2018
Более 145 черных дельфинов (гринды) выбросились на берег пляжа острова Стьюарт в Новой Зеландии за минувшие выходные. Об этом сообщает радио New Zealand со ссылкой на заявление представителя министерства по охране окружающей среды острова Рена Леппенса.
Подробнее