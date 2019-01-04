От прошедшего шторма пострадали больше всего крыши домов

Больше всего шторм нанес ущерб в западных уездах Эстонии и Харьюском уезде, во вторник утром метеослужба присвоила этому шторму второй уровень опасности. ”Почти половина заявлений об ущербе связаны с деревьями, которые при падении нанесли крупные или мелкие повреждения зданиям. Также с нескольких зданий ветер сорвал покрытия крыш”, сказал руководитель обслуживания клиентов отдела ERGO по рассмотрению ущербов Таави Кёётс.

На сегодняшний день поступило еще несколько новых сообщений, как об ущербе, связанном с покрытием крыш, так и о повреждениях нескольких ограждений. ”Сильный ветер повредил также рекламные щиты и оставленную на улице садовую мебель. Помимо страховых случаев жилья, сильный ветер и метель также повредили автомобили”, добавил Кёётс.

По первоначальным данным ущерб от шторма достигает по оценке Кёётса 70 000 евро. Так как после сильных ветров не прошло еще много времени, и люди еще не успели сообщить об ущербах, то вероятно в ближайшие дни еще поступят сообщения об ущербе, и сумма ущерба еще вырастет.

Во избежание ущерба от шторма, страховой эксперт советует людям при предупреждении метеослужбы убрать с улицы открытую садовую мебель, по возможности припарковать автомобиль в гараже или на открытом месте, закрыть двери и окна дома, и учесть также то, что возможны отключения электроэнергии. Во время шторма следует находиться во внутренних помещениях и по возможности не пользоваться автомобилем.