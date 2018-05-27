От признаний в любви до кибербуллинга: общаться ли учителям с учениками в соцсетях

В подобных случаях общение должно происходить либо в э-школе, либо при посредничестве родителей. Однажды случилось даже так, что ученица влюбилась в учителя, но реакция со стороны преподавателя вызвала в школьнице противоречивые чувства вплоть до мысли о самоубийстве.

Какими самыми распространёнными способами ученики троллят учителя? Это сообщения с фальшивых профилей, рассылка фотографий или что?

На первом месте стоит создание поддельных профилей. За учителя создают профиль в соцсети, в котором инициируется общение с учениками. На втором месте, бесспорно, мемы, т.е. прикольные изображения учителя. Как правило, фотография делается исподтишка или она берётся из публичного профиля преподавателя. К ней добавляется текст, высмеивающий педагога. На третьем же месте — злобные комментарии в адрес учителей.

Неважно, публикуются ли фотожабы в групповых чатах, под фотографиями учителей на школьном сайте или для этих целей создаются отдельные домашние странички ненависти. Смысл в том, чтобы вести себя неподобающе по отношению к конкретному учителю. Зачастую автором постов является не один человек, а целый мозговой трест под одним именем. Эти черти подбивают других на написание всё более мерзких сообщений.

Насколько школы (на уровне руководства) осознали необходимость регулирования правил общения между учениками и учителями в интернете? Существуют ли школы, в которых эти правила уже действуют?

После разных инцидентов в нескольких школах я посоветовала ученикам и учителям обсудить, стоит ли им вообще становиться друзьями в соцсетях, нужно ли педагогам отвечать на сообщения школьников, если они не ”фрэнды”, а также как преподавателям вести себя, если к ним обращаются находящиеся в эмоциональном кризисе учащиеся, которые хотят покончить с собой или, например, признаются им в любви. Как правило, проблема заключается в отсутствии действующих договорённостей, а также понимания того, должны ли учителя и ученики общаться в соцсетях, и если да, то как.

Мне приходилось видеть профили учителей с очень слабыми настройками приватности. Большинство педагогов постарше не пользуются двойной аутентификацией для повышения безопасности профиля, что упрощает его взлом. Если учительница отправляется в путешествие, а потом ученики видят на своей стене в Фейсбуке её фотографии, на которых она потягивает алкогольный коктейль в бикини, то я считаю, что над настройками приватности в соцсети можно было бы подумать немного больше.

В какой степени законодательство в Эстонии регулирует общение между учеником и учителем в интернете?

Порядок отношений можно регулировать с помощью правил внутришкольного распорядка. Помимо прочего в них могли бы быть прописаны ожидания школы относительно общения между учителями и учениками в социальных СМИ. Разумно было бы договориться и о том, создавать ли в Фейсбуке группы для классов, кто будет их администраторами и какой информацией в них стоит делиться. Если учитель отдаст права администратора ученикам, то в какой-то момент он может обнаружить, что в группу было добавлено много троллей. Зачастую их целью является использование группы ради издевательства над каким-то учеником или даже удаления его из сообщества.

Чем с точки зрения закона внешкольное общение в Фейсбуке отличается от общения в реальной жизни?