От "превзошли все ожидания" до "ни о чем". Читатели Delfi — о бесплатных курсах эстонского

Неделю назад открылась регистрация на бесплатные курсы эстонского языка, организованные Фондом интеграции. Это второй набор. Первый был в 2015 году.

Тогда спрос во много раз превышал предложение. К слову, и в этом году места расхватали, как горячие пирожки: за несколько часов после открытия регистрации списки заполнились фамилиями будущих учеников.

Delfi обратился к читателям, которые прошли эти курсы, с призывом поделиться своими впечатлениями: приятными и не очень.

Искренне благодарим всех откликнувшихся на нашу просьбу! Спасибо за ваши истории!

Ниже — подборка писем читателей.

„Безработная и неуверенная в будущем”

„Я прошла курс „Деловой эстонский язык” в 2013 году, — пишет читательница Delfi Ирина. — Каждый день по 3-4 часа в течение шести месяцев учила на месте и зубрила дома, в транспорте и на работе”.

По ее словам, после окончания курсов она прошла тестирование на знание госязыка. Результат — В1.

„В этом году поступала в Высшую школу экономики — не прошла тест на знание языка письменно”, — сетует читательница.

Ирина родилась в Таллинне в 1963 году, в третьем поколении в Эстонии. В школе эстонского языка не было, по ее словам, из-за нехватки учителей.

„Курсы по знанию госязыка мне не помогли. Я безработная и неуверенная в будущем”, — призналась женщина и добавила, что язык — это не профессия, язык — это общение, и не более того.

”Курс превзошел мои ожидания”

”Меня зовут Оксана, я живу в Эстонии с июля 2016 года”, — начала свое письмо еще одна читательница, откликнувшаяся на призыв.

Осенью 2016-го она проходила бесплатный курс эстонского языка А1 в рамках Программы адаптации.

В своем письме Оксана приводит как положительные, так и отрицательные стороны курсов.

„Очень профессиональный преподаватель Кристийна Бернхард. Можно было выбрать утреннюю и вечернюю группы. Много упражнений и игр на развитие речи. Много советов о том, как лучше учить язык. Очень хороший учебник, составленный для Программы адаптации: в нем все понятно, нужно только учить. Keeleklikk.ee и работа с ним в рамках курса — одно удовольствие, отдельное спасибо! Кофе-паузы с кофе и печеньем, теплое и удобное помещение, благожелательная атмосфера”, — перечисляет женщина.

Говоря о недостатках, Оксана отметила: некоторые люди считают, что они пришли — и это все, что им нужно. Они не понимают, что чтобы выучить язык, его надо учить. Они не учат слова, тормозят группу, с ними неинтересно на уроке, сложно играть в игры на развитие речи.

„Некоторые такие люди достаточно быстро понимают, что им нет смысла ходить на занятия, и перестают их посещать. Я считаю, на освободившиеся места должна быть возможность принять других людей, которые хотят учиться и готовы посещать курс не с самого начала”, — предложила ученица.

„Курс превзошел мои ожидания. — признается автор письма. — Потому что я не ожидала, что что-то бесплатное будет таким полезным. Я добросовестно занималась и значительно улучшила свой уровень благодаря этим курсам. В конце курса я умела все, что требуется в его рамках: рассказать о себе, купить что-то в магазине или кафе, спросить дорогу, рассказать о самочувствии, задать вопрос. Дополнительно к этому я встретила новых друзей”.

Полученные знания, по словам женщины, очень важны для ее адаптации в Эстонии. ”По крайней мере, я уже могу общаться с детьми моих эстонских друзей, которые не говорят по-русски".

В настоящее время Оксана проходит бесплатный курс В1 в Folkuniversitetet. Курс А2 женщина проходила самостоятельно.

Из плюсов, по мнению участницы, например, то, что преподаватель говорит только на эстонском и она очень профессиональная и приятная. „То, что она не говорит на русском, мотивирует учить, заставляет говорить”, — поделилась Оксана и добавила, что им предложено много различных заданий, новых слов, интересно, и нужно много учить.

Также очень много разговорного эстонского, учитель говорит в нормальном разговорном темпе. „Сначала был шок, конечно, но через две недели я уже почти все понимаю”, — поделилась эмоциями Оксана. Также она считает плюсом и расположение в центре города.

Из негативных аспектов Оксана отметила отсутствие утренней группы. Также должна быть возможность заменять тех, кто отказывается ходить на занятия теми, кто хочет ходить, считает женщина. „Например, мой муж уже закончил В1, но он с удовольствием ходил бы хотя бы как вольный слушатель вместе со мной или даже начал бы ходить с середины курса, если кто-то уйдет”.

„Курсы опять выше моих ожиданий, я не хотела посещать вечерние курсы, для меня это не очень удобно, но посетив группу и первое занятие, я решила остаться и пройти”, — рассказала она.

Женщина очень надеется, что будет возможность продолжать обучение на бесплатном курсе В2: „Для меня очень важно пройти его почти сразу за курсом В1, и меня очень расстраивает тот факт, что я узнала о наборе на последние курсы утром 26 сентября, а набор уже был закрыт. Это при том, что очень много людей в итоге бросят курс и не будут ходить и к концу курса в каждой группе будут свободные места”.

Также Оксана с удовольствием рассмотрела бы возможность посещать такие курсы как вольный слушатель, заплатив разумную сумму, вместо кого-то, кто бросил курс, просто для поддержания своего уровня эстонского и пополнения знаний.

„Этот курс ускорит процесс моей интеграции в эстонское общество, и я очень благодарна государству Эстония за предоставленные мне бесплатные возможности!”.

„Возможностей немерено”

„Так сложились обстоятельства, что нашей семье удалось побывать на трех курсах: два курса В2 и один клуб. Все замечательные. Всем педагогам огромная благодарность. С языком — приличное развитие”, — поделился опытом читатель Delfi под ником "zanuda".

Основная задача посещающего курс в том, чтобы заниматься дома и стараться использовать язык в жизни, и тогда будет результат, уверен он. Возможностей немерено: книги, журналы, радио, телевидение, разные мероприятия, музеи, экскурсии. Вопрос только в желании чего-то достичь.

„Все мои знакомые, кто, как говорится, так и не выучил, на самом деле и не учили — только ходят туда-сюда и рассуждают о том, как трудно учить и какие нужны особые методики, чтобы именно им вдолбили в голову слова, падежи и т. п.”, — критикует автор письма.

По его словам, тот, кто учил язык, знает: сначала очень трудно, а потом, по мере набора словарного запаса и практики чтения, слушания, письма, разговора, все легче и легче. „Появляется самое главное: чувство языка, функциональное чтение и восприятие, когда человек, не зная всех слов, понимает, о чем речь, и таким образом расширяет языковой запас и кругозор”.

„Хочешь чего-то достичь — работай! Задарма ничего не будет” — убежден zanuda.

„Прошел год, и я ничего не помню”

„Ходила на бесплатные курсы на B2 от MISA в начале 2016 года. Фирма „Атласнет”. Хорошие курсы. В итоге сдала на В2. Получила бумажку, так сказать, на полноценную жизнь в Эстонии. Прошел год, и я уже ничего не помню, так как коллектив, друзья, соседи — русские, общения нет”, — поделилась с Delfi читательница под ником "тетя Маша".

„Здрасьте — до свиданья”

„Я тоже ходила на курсы от MISA в „Атласнет” на Б1. В результате сдала экзамен с результатом 98%. Курс неплохой, преподаватель приличный, тут претензий нет”, — пишет читательница под ником "Тео"

Общий уровень владения языком, по ее словам, сразу же резко поднялся, но после курсов постепенно сошел на прежний уровень.

„Проблема все та же: в повседневной жизни у меня практически полностью отсутствует языковая практика. В окружении все русскоязычные, с эстонцами все общение — здрасьте — до свиданья; и килограмм рыбы, пожалуйста; нет, пакет не нужен”, — иронизирует написавшая.

„Из хорошего — бесплатная парковка”

Читатель под ником ”сам” ходил на курсы от MISA на В2.

Из хорошего, по его словам, только бесплатная парковка. В остальном — плохо. „Группа — больше 12 человек с очень разным уровнем. Наверное, от А1 до твердого В2. Преподаватель — просто хорошая женщина. Ни о чем”, — критикует читатель. Половина, по его словам, перестала ходить. Но поскольку бесплатно, претензии никто не предъявлял. „Но потраченного на чтение текстов по очереди времени жаль”.

В прошлый понедельник в полдень открылась регистрация на курсы государственного языка на категории А1, А2, В1 и В2. Занятия начнутся в октябре и будут проходить в Таллинне, Тарту, Нарве, Силламяэ, Йыхви, а также Ахтмеском районе Кохтла-Ярве. Все 572 места на бесплатных курсах, организованных Фондом миграции, были заполнены всего за несколько часов.

Подробности о курсах — тут и тут.

Также желающие могут закрепить свои знания на практике в Языковом кафе. Подробности — здесь.