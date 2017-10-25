От полного провала до министерского кресла и Европарламента. Пять вариантов развития карьеры Рыйваса

Секс-скандал и последовавшие за ним обвинения в злоупотреблении властью разжаловали бывшего вице-спикера парламента Таави Рыйваса до рядового депутата. Но, как говорится, дороги ведут наверх, вбок или вниз. Куда же приведут дороги Рыйваса? — вопрошает Eesti Päevaleht.

Первый вариант: статус-кво. Рыйвас будет ждать, пока скандал утихнет, и продолжит в Рийгикогу. На следующих выборах в списке Партии реформ он получит относительно достойное место и сносный урожай голосов и вновь пройдет в парламент. Может возглавить какую-нибудь комиссию. И тут уж ему выбирать: сидеть тихо в тени скандала и не высовываться или активно погрузиться в работу.

Второй вариант: Европарламент. Избиратель поймет, простит, вновь доверится и в 2019-м даст мандат на представление Эстонии в Брюсселе. Но многое здесь, конечно, зависит от того, как реформисты выступят на парламентских выборах и поддержит ли кандидатуру Рыйваса сама партия.

Третий вариант: в министры. Очевидно, что до следующих выборов говорить об этом не приходится. Несмотря на то, что сейчас шансы Партии реформ попасть в правительство не особо радужны, совсем исключать этого нельзя. К тому времени скандал забудется, и главным вопросом вновь станет скорее то, поддержат ли кандидатуру Рыйваса сами однопартийцы.

Четвертый вариант: вон из политики. По слухам, в свете скандала довольно потирал руки не один соратник Рыйваса по партии. Если он почувствует, что не обладает достаточной поддержкой, то может принять решение о смене сферы деятельности, будь то государственный или частный сектор.

Пятый вариант: падение. Нельзя исключать и самого черного сценария. Рыйвас будет баллотироваться вновь и провалится. В этом случае взобраться обратно будет крайне проблематично.