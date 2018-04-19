От передозировки наркотиков в прошлом году умерли 110 жителей Эстонии

В прошлом году от передозировки наркотиков умерли 110 эстоноземельцев, что на четыре меньше, чем в 2016 году, выясняется из регистра причин смерти Института развития здоровья (TAI).

96 из погибших в прошлом году были мужчины, 14 — женщины, средний возраст умерших от передозировки составлял 35 лет.

Главным наркотиком, становящимся причиной смерти, был фентанил или его аналог (89 случаев из 110). В то же время выросло количество связанных с передозировками вызовов скорой помощи. Только в Таллинне из-за передозировки наркотиков в прошлом году сделали в общей сложности 1396 вызовов. Это на 193 больше, чем в 2016 году.

Вызванные передозировкой наркотиков смерти по годам:

2008 67

2009 133

2010 101

2011 123

2012 170

2013 111

2014 98

2015 88

2016 114

2017 110

Вызванные передозировкой наркотиков смерти в 2017 году по месяцам:

Январь 9

Февраль 8

Март 9

Апрель 10

Май 17

Июнь 11

Июль 6

Август 17

Сентябрь 11

Октябрь 4

Ноябрь 3

Декабрь 5