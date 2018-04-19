От передозировки наркотиков в прошлом году умерли 110 жителей Эстонии

В прошлом году от передозировки наркотиков умерли 110 эстоноземельцев, что на четыре меньше, чем в 2016 году, выясняется из регистра причин смерти Института развития здоровья (TAI).
96 из погибших в прошлом году были мужчины, 14 — женщины, средний возраст умерших от передозировки составлял 35 лет.
Главным наркотиком, становящимся причиной смерти, был фентанил или его аналог (89 случаев из 110). В то же время выросло количество связанных с передозировками вызовов скорой помощи. Только в Таллинне из-за передозировки наркотиков в прошлом году сделали в общей сложности 1396 вызовов. Это на 193 больше, чем в 2016 году.
Вызванные передозировкой наркотиков смерти по годам:
2008 67
2009 133
2010 101
2011 123
2012 170
2013 111
2014 98
2015 88
2016 114
2017 110
Вызванные передозировкой наркотиков смерти в 2017 году по месяцам:
Январь 9
Февраль 8
Март 9
Апрель 10
Май 17
Июнь 11
Июль 6
Август 17
Сентябрь 11
Октябрь 4
Ноябрь 3
Декабрь 5